В Севастополе громко: в оккупационной администрации заявили об учениях чф рф

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  43892 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  199147 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  309800 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  306056 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  270307 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  267746 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  224104 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  175065 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  170670 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  182026 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
chyornoe-moreЧерное море
krymКрым
sevastopolСевастополь
Loading...
Новости по теме

В Севастополе громко: в оккупационной администрации заявили об учениях чф рф

Во временно оккупированном Севастополе сообщили о громких звуках от учений чф рф.

Война •   •  25884 просмотра
В Севастополе громко: в оккупационной администрации заявили об учениях чф рф

Зеленский предупредил, что российская война может распространиться на Европу: "Никто не будет готов"

Президент Зеленский предупредил в интервью, что россия не планирует прекращать войну, и она может дойти до Европы, отметив, что задержки с поставками оборудования привели к тупику.

Война •   •  27342 просмотра
Зеленский предупредил, что российская война может распространиться на Европу: "Никто не будет готов"

В рф упал вертолет Ми-8: на борту были специалисты мчс

Вертолет Ми-8 со специалистами российского министерства по чрезвычайным ситуациям упал в онежское озеро на севере карелии, и хотя его обломки были найдены, члены экипажа не были найдены.

Новости Мира •   •  21486 просмотра
В рф упал вертолет Ми-8: на борту были специалисты мчс

Пожар в многоэтажке в Виннице унес жизнь человека, эвакуировали 55 жителей

В Виннице, Украина, произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого было эвакуировано 55 человек и один человек погиб.

Криминал и ЧП •   •  20122 просмотра
Пожар в многоэтажке в Виннице унес жизнь человека, эвакуировали 55 жителей

Украина из-за профицита снова передавала излишки электроэнергии Польше - Минэнерго

Из-за избытка электроэнергии в энергосистеме Украины часть ее экспортировалась в Польшу, а также планируется экспорт в Молдову.

Экономика •   •  18658 просмотра
Украина из-за профицита снова передавала излишки электроэнергии Польше - Минэнерго

В Киеве Ford Mustang влетел в машину на встречной: пятеро пострадавших, среди них ребенок

Автомобиль Ford Mustang выехал на полосу встречного движения в Оболонском районе Киева и столкнулся с другим автомобилем, в результате чего пять человек, включая ребенка, были госпитализированы с различными травмами.

Криминал и ЧП •   •  16810 просмотра
В Киеве Ford Mustang влетел в машину на встречной: пятеро пострадавших, среди них ребенок

Война на "земле" зашла в тупик, потому что были задержки в технике - Зеленский

Наземная война в Украине зашла в тупик из-за задержек с поставками оборудования от западных партнеров, заявляет президент Зеленский.

Война •   •  22883 просмотра
Война на "земле" зашла в тупик, потому что были задержки в технике - Зеленский

Лесные пожары в Чили: уже известно о по меньшей мере 112 жертвах

Количество погибших от лесных пожаров, которые бушуют в Чили, возросло до 112, а 200 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Новости Мира •   •  19698 просмотра
Лесные пожары в Чили: уже известно о по меньшей мере 112 жертвах

Грэмми 2024: кто получил награды

Альбом Тейлор Свифт "Midnights" стал альбомом года, а Майли Сайрус получила свою первую "Грэмми" за песню "Flowers", которая на церемонии вручения премии "Грэмми" получила звание "Запись года" и "Лучшее сольное поп-исполнение".

Культура •   •  14182 просмотра
Грэмми 2024: кто получил награды

Boeing задерживает поставки около полусотни самолетов из-за дефекта с фюзеляжем

Boeing задерживает поставку около пятидесяти пассажирских самолетов 737 Max из-за недавно обнаруженного дефекта фюзеляжа.

Технологии •   •  14261 просмотра
Boeing задерживает поставки около полусотни самолетов из-за дефекта с фюзеляжем