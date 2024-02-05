В Севастополе громко: в оккупационной администрации заявили об учениях чф рф

В Севастополе во временно оккупированном Крыму в оккупационной администрации заявили о "громких звуках" из-за учений черноморского флота россии. Об этом заявил назначенный рф так называемый "губернатор" временно оккупированного города михаил развожаев, пишет УНН.

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"Громкие звуки - это в районе Северного и Южного молов черноморский флот проводит тренировку ППДО. Ориентировочно она продлится до 12:00. В городе все спокойно", - утверждает развожаев в телеграм-канале.

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