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У Севастополі гучно: в окупаційній адміністрації заявили про навчання чф рф

У Севастополі гучно: в окупаційній адміністрації заявили про навчання чф рф

Київ • УНН

 • 113465 перегляди

У тимчасово окупованому Севастополі повідомили про гучні звуки від навчань чф рф

У Севастополі в тимчасово окупованому Криму в окупаційній адміністрації заявили про "гучні звуки" через навчання чорноморського флоту росії. Про це заявив призначений рф так званий "губернатор" тимчасово окупованого міста михайло развожаєв, пише УНН.

Деталі

"Гучні звуки – це в районі Північного та Південного молів чорноморський флот проводить тренування ППДО. Орієнтовно воно триватиме до 12:00. У місті все спокійно", - стверджує развожаєв у телеграм-каналі.

Колону з 10 віськових вантажівок помітили в окупованому Криму03.02.24, 18:20 • 32441 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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