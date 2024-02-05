У Севастополі гучно: в окупаційній адміністрації заявили про навчання чф рф
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Севастополі повідомили про гучні звуки від навчань чф рф
У Севастополі в тимчасово окупованому Криму в окупаційній адміністрації заявили про "гучні звуки" через навчання чорноморського флоту росії. Про це заявив призначений рф так званий "губернатор" тимчасово окупованого міста михайло развожаєв, пише УНН.
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"Гучні звуки – це в районі Північного та Південного молів чорноморський флот проводить тренування ППДО. Орієнтовно воно триватиме до 12:00. У місті все спокійно", - стверджує развожаєв у телеграм-каналі.
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