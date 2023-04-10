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В Средиземном море с пятницы спасли более 3000 мигрантов

В Средиземном море с пятницы спасли более 3000 мигрантов

Киев • УНН

 • 714031 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Около 1200 мигрантов на двух разных судах были спасены в Средиземном море в понедельник, сообщила итальянская береговая охрана, пишет УНН.

Детали

Одна из лодок дрейфовала в Средиземном море с примерно 400 людьми на борту и находилась в «огромной опасности» из-за высоких волн, сообщила неправительственная спасательная операция Sea-Watch International.

По сообщению итальянского информационного агентства ANSA, еще одно судно с примерно 800 людьми на борту также было эвакуировано примерно в 190 милях от южного побережья Сицилии в понедельник.

По данным группы помощи мигрантам Alarm Phone, дрейфующее судно вышло из Тобрука, Ливия, с мигрантами, направлявшимися в Европу.

Около 2000 человек спасла итальянская береговая охрана за выходные. С объединенными спасательными операциями в понедельник общее количество спасенных с пятницы составляет более 3000 человек.

Дополнение

Средиземное море является одним из самых оживленных миграционных путей в мире и унесло тысячи жизней. В пасхальные выходные резко возросло количество людей, которые пытались пересечь Средиземное море из Северной Африки.

На прошлой неделе 440 мигрантов были спасены у берегов Мальты после сложной 11-часовой операции в штормовых водах.

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в этом году около 35 976 человек прибыли в европейские страны, такие как Италия, Греция и Испания по морю.

Считается, что по меньшей мере 443 человека погибли при попытке попасть в Европу в этом регионе.

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