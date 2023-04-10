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В Середземному морі від п'ятниці врятували понад 3000 мігрантів

В Середземному морі від п'ятниці врятували понад 3000 мігрантів

Київ • УНН

 • 714033 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Близько 1200 мігрантів на двох різних судах було врятовано у Середземному морі у понеділок, повідомила італійська берегова охорона, пише УНН.

Деталі

Один із човнів дрейфував в Середземному морі з приблизно 400 людьми на борту і перебував у «величезній небезпеці» через високі хвилі, повідомила неурядова рятувальна операція Sea-Watch International.

За повідомленням італійського інформаційного агентства ANSA, ще одне судно з приблизно 800 людьми на борту також було евакуйовано приблизно за 190 миль від південного узбережжя Сицилії в понеділок.

За даними групи допомоги мігрантам Alarm Phone, судно, що дрейфувало, вийшло з Тобрука, Лівія, з мігрантами, що прямували до Європи.

Близько 2000 людей врятувала італійська берегова охорона за вихідні. З об'єднаними рятувальними операціями у понеділок загальна кількість врятованих із п'ятниці становить понад 3000 осіб.

Доповнення

Середземне море є одним із найжвавіших міграційних шляхів у світі та забрало тисячі життів. У великодні вихідні різко зросла кількість людей, які намагались перетнути Середземне море з Північної Африки.

Минулого тижня 440 мігрантів було врятовано біля берегів Мальти після складної 11-годинної операції у штормових водах.

За даними Верховного комісара ООН у справах біженців, цього року близько 35 976 осіб прибули до європейських країн, таких як Італія, Греція та Іспанія морем.

Вважається, що щонайменше 443 особи загинули, намагаючись потрапити до Європи у цьому регіоні.

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