В Середземному морі від п'ятниці врятували понад 3000 мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Близько 1200 мігрантів на двох різних судах було врятовано у Середземному морі у понеділок, повідомила італійська берегова охорона, пише УНН.
Деталі
Один із човнів дрейфував в Середземному морі з приблизно 400 людьми на борту і перебував у «величезній небезпеці» через високі хвилі, повідомила неурядова рятувальна операція Sea-Watch International.
За повідомленням італійського інформаційного агентства ANSA, ще одне судно з приблизно 800 людьми на борту також було евакуйовано приблизно за 190 миль від південного узбережжя Сицилії в понеділок.
За даними групи допомоги мігрантам Alarm Phone, судно, що дрейфувало, вийшло з Тобрука, Лівія, з мігрантами, що прямували до Європи.
Близько 2000 людей врятувала італійська берегова охорона за вихідні. З об'єднаними рятувальними операціями у понеділок загальна кількість врятованих із п'ятниці становить понад 3000 осіб.
Доповнення
Середземне море є одним із найжвавіших міграційних шляхів у світі та забрало тисячі життів. У великодні вихідні різко зросла кількість людей, які намагались перетнути Середземне море з Північної Африки.
Минулого тижня 440 мігрантів було врятовано біля берегів Мальти після складної 11-годинної операції у штормових водах.
За даними Верховного комісара ООН у справах біженців, цього року близько 35 976 осіб прибули до європейських країн, таких як Італія, Греція та Іспанія морем.
Вважається, що щонайменше 443 особи загинули, намагаючись потрапити до Європи у цьому регіоні.