В Серебрянском лесничестве и Белогоровке Силы обороны держат позиции

В Серебрянском лесничестве украинские военные держат позиции, мощно воюют против россиян. В Белогоровке идут постоянные бои, но Силы обороны также держат позиции. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор в эфире телемарафона, передает УНН.

Серебрянское лесничество - очень мощно ребята воюют, наносят врагу поражение, держат позиции. Собственно говоря, как и на Белогоровке, идут постоянные бои, но позиции ребята держат. Цель врага вытеснить нас из области, оккупировать Донецкую и Луганскую области. Белогоровка действительно значима, потому что это высота, которую держат ребята и с этой высоты враг сможет развивать дальнейшие действия - рассказал Лысогор.

Поэтому, по его словам, украинские военные держат позиции.

Это важное место в военном деле, которое нужно удерживать для того, чтобы другие наши дислоцированные подразделения могли спокойно держать оборону по линии - объяснил Лисогор.

Кроме того, он сообщил, что авиацию враг использует по всей линии почти постоянно для сбросов КАБов, поэтому постоянно по украинским военным идет обстрел, но они наносят поражение врагу, даже когда он пытается механизированными прорывами прорываться не считаясь со своими жертвами.

Причем загружают полностью танки, БМП сверху и ломятся на позиции ребят. Ребята грамотно и четко работают, уничтожают врага еще до подхода на позиции - сказал Лисогор.

Дополнение

DeepState сообщало, что в Серебрянском лесничестве, вблизи Часового Яра и некоторых других районах вражеские силы совершили продвижение.

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