В Сербии протестуют против добычи лития: чиновники говорят, что это заговор против президента

В субботу в Сербии десятки тысяч протестующих вышли на митинги против добычи лития в стране. Между тем представители власти заявляют об их вероятном сговоре с целью свержения президента Александра Вучича и его правительства. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ранее Вучич заявил, что российские спецслужбы передали ему информацию якобы о подготовке западными государствами в Сербии "массовых беспорядков и переворота" с целью устранения его от власти.

Участники акции в центре Белграда скандировали: "Добычи не будет" и "Измена, измена".

После окончания демонстрации часть людей пошла к двум главным железнодорожным станциям столицы, пообещав блокировать движение поездов, пока их требования об официальном запрете добычи лития не будут выполнены.

Правительственные чиновники и контролируемые государством СМИ начали масштабную кампанию против митинга, сравнивая его с событиями на киевском Майдане. Между тем организаторы протеста заявляли, что он будет мирным.

Наш сегодняшний митинг является экологическим и не имеет политических амбиций, но власть обвинила нас в стремлении совершить государственный переворот. Мы пришли сюда сегодня, чтобы поднять свой голос против чего-то, что выходит за рамки политики, - сказала сербская актриса Светлана Бойкович.

Демонстрация состоялась после недель протестов в десятках городов по всей Сербии против правительственного плана разрешить добычу лития в зеленой сельскохозяйственной долине на западе страны.

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