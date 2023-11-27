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В Сенате США назначили на 4 декабря голосование по запросу Байдена о помощи Украине и Израилю

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 06:48  •  9025 просмотра

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Шумер планирует провести 4 декабря голосование в Сенате по запросу Байдена на финансирование Украины и Израиля на фоне препятствий, связанных с изменениями в политике пограничной безопасности, которых добиваются республиканцы. Результат голосования может повлиять на поддержку Украины в противостоянии с россией и в конфликте между Израилем и ХАМАС

В Сенате США лидер большинства Чак Шумер планирует провести голосование по просьбе президента Соединенных Штатов Джо Байдена о выделении миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю уже 4 декабря, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Такое объявление Шумера, сделанное в воскресенье, оказывает давление на законодателей, чтобы они пришли к соглашению о безопасности границы, которое может сочетаться с такой необходимой помощью для двух союзников США. Республиканцы в Сенате США, как указано, стремятся внести изменения в политику безопасности границы в рамках любого законопроекта о дополнительных расходах, надеясь, что такое соглашение поможет получить большинство Республиканской партии, сопротивляющейся по вопросу Украины, в Палате представителей.

Шумер назвал это требование о границе "самым большим препятствием" на пути предоставления новых средств для защиты Украины от россии и войны Израиля с ХАМАС.

"Это привело к тому, что гиперпартийная проблема, возникшая десятилетие назад, стала приоритетной для подавляющего большинства обеих партий", - сказал Шумер в письме к "дорогим коллегам", адресованном сенаторам. Лидер Демократической партии заявил, что его фракция, состоящая из 51 члена, "готова работать над разумными решениями проблемы иммиграции", но предупредил, что если Республиканская партия займет слишком жесткую позицию, это может "поставить под угрозу весь" законопроект о дополнительных расходах.

Он также призвал демократов активнее взаимодействовать с республиканцами, чтобы попытаться заключить сделку, что он также пытался сделать прямо перед перерывом на День Благодарения. Он предупредил о предстоящих длинных ночах и днях, а также о возможной работе в выходные дни.

Двухпартийная группа, как сообщается, сформировалась несколько недель назад в надежде заключить соглашение, которое бы объединило просьбу Байдена о выделении более 100 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Тайваня и вопроса границы с изменениями в американской политике предоставления убежища в частности.

По словам людей, знакомых с переговорами, накануне каникул по случаю Дня Благодарения предоставление убежища стало самым большим препятствием на пути продвижения вперед.

"Почти наверняка 60 голосов проголосуют за отправку в Украину еще десятков миллиардов долларов, но республиканцы предупредили, что не сделают этого без соглашения о границе, поскольку считают, что спикер Майк Джонсон не поднимет законопроект, в котором отсутствуют положения о безопасности границ. Стремление Шумера провести голосование в Сенате в начале декабря дает крайний срок для переговоров в Сенате, и это может быть необходимым: этой осенью Конгресс дважды принимал законопроекты о расходах, в которых не учитывается помощь Украине, и в новом году ситуация станет жестче", - пишет издание.

"Ничто не сделает автократов вроде путина или Си Цзиньпина счастливее сейчас, чем видеть, как Соединенные Штаты колеблются в нашей поддержке украинского народа и его вооруженных сил, - написал Шумер в своем письме. - Речь идет не только об украинской или трансатлантической безопасности, речь идет и об американской безопасности, потому что неконтролируемый путин будет осмелевшим путиным".

Шумер также сообщил, что в ближайшие дни состоится брифинг для всех сенаторов по Украине.

Напомним

17 ноября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства без помощи Израилю и Украине. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
У Сенаті США призначили на 4 грудня голосування за запитом Байдена про допомогу Україні та Ізраїлю
US Senate schedules December 4 vote on Biden's Ukraine and Israel request
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