В САП заявили о попытках политизировать дело о легализации 460 млн грн на строительстве под Киевом

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что расследование дела о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом сопровождается попытками политического давления и дискредитации следствия. Об этом во время брифинга заявил руководитель САП Александр Клименко, передает УНН.

По словам Клименко, успех расследования зависит от "чистоты процесса" и недопущения политизации.

Успех этой операции, всего этого расследования, зависит от двух основных вещей. Это насколько нам удастся сохранить чистоту процесса, чтобы все наши доказательства были собраны безупречно и затем представлены в суде. И не допустить какой-либо политизации указанного уголовного производства

Клименко подчеркнул, что любые попытки дискредитировать работу детективов и прокуроров могут быть попыткой повлиять на ход следствия.

Любые попытки дискредитировать расследование, деятельность детективов или прокуроров – это все попытки каким-то образом помешать этому расследованию. Мы в первую очередь направлены на то, чтобы дело было успешным, чтобы собрать достаточно доказательств

Он также подтвердил, что нескольким лицам уже сообщили о подозрении.

Действительно, сообщено ряду лиц о подозрениях в легализации средств по части 3 статьи 209. Это особо тяжкое преступление