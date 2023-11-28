В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: зафиксировано движение нескольких групп вражеских ударных БпЛА

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины - фиксируется движение вражеских ударных БпЛА в Кировоградской области в направлении Черкасской области и из Николаевской области в направлении Кировоградской и Одесской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

Так, по данным Воздушных сил ВСУ, движение ударных БпЛА:

- В Кировоградской области - в направлении Черкасской области.

- С Николаевской области - в направлении Кировоградщины и Одесской области.

- В Полтавской и Днепропетровской областях - курс северо-западный.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали, что группы ударных БпЛА из Днепропетровской области заходят в воздушных пространство Полтавщины, курс - северо-западный, еще несколько групп в Днепропетровской области.

Также несколько групп в Херсонской и Николаевской областях, курс - западный/северо-западный.