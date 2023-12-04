В румынских горах произошло землетрясение, угрозы для Украины не фиксируют
Киев • УНН
В румынских горах Вранча произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла, которое могли почувствовать те, кто находился в помещении, но не представляло угрозы для Украины
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло минувшей ночью в районе гор Вранча в Румынии, в 134 километрах от границы с Украиной. Землетрясение не несет угрозы для населения Украины, сообщил в понедельник Главный центр специального контроля ГКА, пишет УНН.
4 декабря 2023 года в 00:05:47 (по киевскому времени) Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение с территории Румынии, в районе гор Вранча, магнитудой 4,6 (по шкале Рихтера). Землетрясение не несет угрозы для населения Украины
Детали
Как сообщается, источник землетрясения находится на территории Румынии, в районе гор Вранча, 134 км от границы с Украиной, на глубине 142 км.
Колебания могут ощущаться только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Дополнение
Последнее землетрясение из района гор Вранча было зарегистрировано 26 ноября 2023 года с магнитудой 4,2 (по шкале Рихтера) соответственно.
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