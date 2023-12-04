В румынских горах произошло землетрясение, угрозы для Украины не фиксируют

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло минувшей ночью в районе гор Вранча в Румынии, в 134 километрах от границы с Украиной. Землетрясение не несет угрозы для населения Украины, сообщил в понедельник Главный центр специального контроля ГКА, пишет УНН.

4 декабря 2023 года в 00:05:47 (по киевскому времени) Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение с территории Румынии, в районе гор Вранча, магнитудой 4,6 (по шкале Рихтера). Землетрясение не несет угрозы для населения Украины - сообщили в центре.

Детали

Как сообщается, источник землетрясения находится на территории Румынии, в районе гор Вранча, 134 км от границы с Украиной, на глубине 142 км.

Колебания могут ощущаться только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Дополнение

Последнее землетрясение из района гор Вранча было зарегистрировано 26 ноября 2023 года с магнитудой 4,2 (по шкале Рихтера) соответственно.