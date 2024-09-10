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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Румынии предлагают изменить закон, чтобы иметь возможность сбивать дроны-нарушители - СМИ

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Комитет Сената Румынии по обороне может обсудить изменения в законодательство и разрешение военным сбивать дроны-нарушители. Оппозиция критикует правительство за бездействие в отношении российских беспилотников в воздушном пространстве страны.

В Румынии комитет Сената по вопросам обороны может обсудить изменения в законодательство, чтобы военные получили право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны, передает УНН со ссылкой на Agerpres.

"Румыны заслуживают объяснения относительно российских беспилотников, которые беспрепятственно летят в румынском воздушном пространстве. (...) Через 210 дней после публичного запроса начальника штаба обороны изменить законодательство, чтобы румынские военные могли сбивать беспилотники, которые входят в воздушное пространство Румынии, Министерство обороны не выступало ни с одним предложением о внесении изменений в законодательство", - сказал цитируемый источник.

Лидер депутатов USR Ионуц Моштяну отмечает, что PNL и PSD имеют большинство для изменения законов, "но они предпочитают позволять российским беспилотникам нарушать воздушное пространство Румынии, тогда как жители... приграничных районов подвергаются бомбардировке", пишет Agerpres.

Ионуц Моштяну просит министра обороны "срочных разъяснений" относительно текущего состояния необходимого законодательства и альтернативных мер в случае отсутствия закона.

Сенатор Кристи Береа, член Комитета Сената по вопросам обороны, считает эти "провокационные действия неприемлемыми". USR подчеркивает, что будет партнером для быстрого принятия законодательства, которое позволит румынской армии защищать воздушное пространство и защищать румын.

"Первые беспилотники начали падать в Румынии более года назад. С тех пор мы постоянно слышим, что у нас нет законодательства...", - заявил Кристи Береа. 

У Румунії вночі попереджали населення про можливе падіння фрагментів дронів23 августа 2024, 09:52 • 12160 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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