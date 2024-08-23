В Румынии ночью предупреждали население о возможном падении фрагментов дронов

В ночь на 23 августа румынские власти предупреждали население города Тулча о возможном падении фрагментов беспилотников во время российской атаки БПЛА на Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Digi 24.

Детали

Власти в Румынии выпустили сообщение RO-Alert для северной части уезда Тулча, информируя население о возможности падения объектов, после того как Минобороны страны идентифицировало беспилотники, приближающиеся к территории Румынии.

Воздушная тревога в регионе прозвучала в 01:00 и завершилась 01:43 ночи.

Отмечается, что за это время не было зафиксировано звонков о падении дронов или их фрагментов на экстренные номера.

Дополнение

За последние месяцы румынская армия обнаружила в Тулче несколько фрагментов беспилотников.

В частности, 20 августа сообщалось, что Минобороны Румынии обнаружило вещественные доказательства возможного падения беспилотника вблизи села Периправа на границе с Украиной. Ведомство осудило российские атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру и продолжает поиски фрагментов дронов.

