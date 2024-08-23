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У Румунії вночі попереджали населення про можливе падіння фрагментів дронів

У Румунії вночі попереджали населення про можливе падіння фрагментів дронів

Київ • УНН

 • 12441 перегляди

Влада Румунії попередила жителів міста Тулча про можливе падіння фрагментів безпілотників під час російської атаки на Україну. Повітряна тривога тривала з 01:00 до 01:43 ночі, але падіння дронів не зафіксовано.

У ніч на 23 серпня румунська влада попереджала населення міста Тулча про можливе падіння фрагментів безпілотників під час  російської атаки БПЛА на Україну.  Про це УНН повідомляє з посиланням на Digi 24.

 Деталі 

Влада у Румунії випустила повідомлення RO-Alert для північної частини повіту Тулча, інформуючи населення про можливість падіння об'єктів, після того як Міноборони країни ідентифікувало безпілотники, що наближаються до території Румунії. 

Повітряна тривога в регіоні пролунала о 01:00 і завершилась 01:43 ночі. 

Зазначається, що за цей час не було зафіксовано дзвінків щодо падіння дронів або їх фрагментів на екстрені номери. 

Доповнення 

За останні місяці румунська армія виявила в Тулчі кілька фрагментів безпілотників.

Зокрема, 20 серпня повідомлялось, що Міноборони Румунії виявило речові докази можливого падіння безпілотника поблизу села Периправа на кордоні з Україною. Відомство засудило російські атаки на українську цивільну інфраструктуру та продовжує пошуки фрагментів дронів.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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