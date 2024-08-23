У Румунії вночі попереджали населення про можливе падіння фрагментів дронів
Київ • УНН
Влада Румунії попередила жителів міста Тулча про можливе падіння фрагментів безпілотників під час російської атаки на Україну. Повітряна тривога тривала з 01:00 до 01:43 ночі, але падіння дронів не зафіксовано.
У ніч на 23 серпня румунська влада попереджала населення міста Тулча про можливе падіння фрагментів безпілотників під час російської атаки БПЛА на Україну. Про це УНН повідомляє з посиланням на Digi 24.
Деталі
Влада у Румунії випустила повідомлення RO-Alert для північної частини повіту Тулча, інформуючи населення про можливість падіння об'єктів, після того як Міноборони країни ідентифікувало безпілотники, що наближаються до території Румунії.
Повітряна тривога в регіоні пролунала о 01:00 і завершилась 01:43 ночі.
Зазначається, що за цей час не було зафіксовано дзвінків щодо падіння дронів або їх фрагментів на екстрені номери.
Доповнення
За останні місяці румунська армія виявила в Тулчі кілька фрагментів безпілотників.
Зокрема, 20 серпня повідомлялось, що Міноборони Румунії виявило речові докази можливого падіння безпілотника поблизу села Периправа на кордоні з Україною. Відомство засудило російські атаки на українську цивільну інфраструктуру та продовжує пошуки фрагментів дронів.