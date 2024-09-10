У Румунії пропонують змінити закон, щоб мати змогу збивати дрони-порушники - ЗМІ
Київ • УНН
Комітет Сенату Румунії з оборони може обговорити зміни до законодавства і дозвіл військовим збивати дрони-порушники. Опозиція критикує уряд за бездіяльність щодо російських безпілотників у повітряному просторі країни.
У Румунії комітет Сенату з питань оборони може обговорити зміни до законодавства, щоб військові отримали право збивати дрони, що порушують повітряний простір країни, передає УНН із посиланням на Agerpres.
"Румуни заслуговують на пояснення щодо російських безпілотників, які безперешкодно летять у румунському повітряному просторі. (...) Через 210 днів після публічного запиту начальника штабу оборони змінити законодавство, щоб румунські військові могли збивати безпілотники, які входять в повітряний простір Румунії, Міністерство оборони не виступало з жодною пропозицією щодо внесення змін до законодавства", - сказало цитоване джерело.
Лідер депутатів USR Іонуц Моштяну наголошує, що PNL і PSD мають більшість для зміни законів, "але вони вважають за краще дозволяти російським безпілотникам порушувати повітряний простір Румунії, тоді як жителі... прикордонних районів піддаються бомбардуванню", пише Agerpres.
Іонуц Моштяну просить міністра оборони "термінових роз’яснень" щодо поточного стану необхідного законодавства та альтернативних заходів у разі відсутності закону.
Сенатор Крісті Береа, член Комітету Сенату з питань оборони, вважає ці "провокаційні дії неприйнятними". USR підкреслює, що буде партнером для швидкого прийняття законодавства, яке дозволить румунській армії захищати повітряний простір і захищати румунів.
"Перші безпілотники почали падати в Румунії більше року тому. Відтоді ми постійно чуємо, що у нас немає законодавства...", - заявив Крісті Береа.
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