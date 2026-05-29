В Румынии объяснили, почему не сбили российский дрон

И.о. министра обороны Румынии Раду Мируце заявил, что российский беспилотник провел четыре минуты в румынском воздушном пространстве, и что несмотря на готовность военных сбить его, этот шаг считался слишком рискованным, пишет УНН.

Да, это был беспилотник Geran 2. Да, он был обнаружен и отслежен на недавно установленном радаре в районе Галаца после инцидента две недели назад. Да, истребители имели разрешение на огонь. Да, в течение 4 минут, пока он находился в воздушном пространстве Румынии, по нему нельзя было стрелять, не нанеся большего ущерба муниципалитету Галац, или таким образом, чтобы снаряд не достиг территории за пределами Румынии и не считался вмешательством в войну в Украине, а Румыния не считалась бы стороной конфликта - написал Мируце.

Глава Минобороны Румынии подчеркнул: "Да, нам нужно больше наземных систем противовоздушной обороны, которых у нас нет, потому что с начала войны в Украине тот, кто принимает это решение, его не принимал".

"Мы постоянно контактируем и уже работаем над дополнительными мерами по усилению безопасности на восточном фланге. Некоторые из этих мер будут объявлены в ближайшие часы", - указал глава оборонного ведомства Румынии.

