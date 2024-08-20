В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

Специалисты румынского Минобороны обследовали район вблизи села Периправа в уезде Тулча, у границы с Украиной, что является вероятным районом падения элементов беспилотника, и изъяли вещественные доказательства, передает УНН со ссылкой на сообщение Министерства обороны Румынии.

«Следственно-оперативная группа изъяла с места происшествия вещественные доказательства для проведения экспертизы в соответствии с законными процедурами. Место происшествия расположено в болотистой местности, за пределами населенных пунктов, без повреждения элементов инфраструктуры», - сообщили в ведомстве.

В Министерстве национальной обороны Румынии отметили, что в режиме реального времени информировали и информируют союзнические структуры о ситуации, вызванные атаками, оставаясь с ними на постоянной связи.

«Мы также повторяем решительное осуждение нападений, совершенных российской федерацией на некоторые цели и элементы украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и такими, которые серьезно противоречат нормам международного права», - говорится в сообщении.

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Кроме того, в ведомстве отметили, что силы Минобороны продолжают поиски возможных фрагментов беспилотников, которые упали в конце июля на румынский берег Дуная в результате атак российских войск на некоторые гражданские цели и портовую инфраструктуру в Украине.