В Ровно пенсионер облил врача неизвестным веществом: начато досудебное расследование

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Бекхэмы празднуют 25 годовщину брака, устроив фотосессию в своих свадебных костюмах

Бекхэмы празднуют 25 годовщину брака, устроив фотосессию в своих свадебных костюмах

  •  68075 просмотра
Орбан завтра поедет к путину в москву после встречи с Зеленским - СМИ

Орбан завтра поедет к путину в москву после встречи с Зеленским - СМИ

  •  53812 просмотра
Зеленский провел Ставку: среди основного - дроны и РЭБ, приняты важные решения

Зеленский провел Ставку: среди основного - дроны и РЭБ, приняты важные решения

  •  62813 просмотра
Работаем над деталями новых решений: Зеленский провел длительное совещание по саммиту НАТО в Вашингтоне

Работаем над деталями новых решений: Зеленский провел длительное совещание по саммиту НАТО в Вашингтоне

  •  66693 просмотра
Уже подготовлено: Зеленский анонсировал новое соглашение по безопасности для Украины

Уже подготовлено: Зеленский анонсировал новое соглашение по безопасности для Украины

  •  52808 просмотра
публикации
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

  •  123708 просмотра
Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

  •  130017 просмотра
Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

3 июля 2024, 07:59  •  179735 просмотра
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

2 июля 2024, 08:59  •  203974 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

2 июля 2024, 07:01  •  212790 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бекхэмы празднуют 25 годовщину брака, устроив фотосессию в своих свадебных костюмах

Бекхэмы празднуют 25 годовщину брака, устроив фотосессию в своих свадебных костюмах

  •  68075 просмотра
4 июля: День Национальной полиции Украины, День музыки в стиле кантри

4 июля: День Национальной полиции Украины, День музыки в стиле кантри

  •  109169 просмотра
"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

3 июля 2024, 15:16  •  105027 просмотра
"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

3 июля 2024, 11:10  •  122562 просмотра
3 июля: День зенитных ракетных войск ВС ВСУ, День неповиновения

3 июля: День зенитных ракетных войск ВС ВСУ, День неповиновения

3 июля 2024, 03:03  •  127888 просмотра
Актуальное
В Ровно пенсионер облил врача неизвестным веществом: начато досудебное расследование

В Ровно пенсионер облил врача неизвестным веществом: начато досудебное расследование

Киев  •  УНН

4 июля 2024, 23:51  •  727 просмотра

Read in English

В Ровно 75-летний пенсионер напал на 54-летнего хирурга возле его автомобиля, облив его неизвестным веществом, чтобы отомстить за якобы неправильно проведенную много лет назад операцию.

В Ровно 75-летний пенсионер атаковал 54-летнего хирурга возле его автомобиля, облив его смесью неизвестным веществом. Об этом сообщает Полиция Ровенской области, передает УНН.

Детали

В Ровно началось досудебное расследование относительно инцидента, который произошел во время вечерней смены в медицинском учреждении города. По сообщению полиции, 3 июля около 19:30, неизвестный мужчина облил неизвестным веществом врача учреждения.

По словам медсестры, которая обратилась к правоохранителям, после окончания рабочего дня 54-летний житель вышел на улицу к своему автомобилю, когда к нему подошел 75-летний местный житель и облил его неизвестной смесью, которую сам приготовил.

Пенсионер объяснил свой шаг тем, что хотел поквитаться с хирургом, который, по его мнению, неподобающе провел ему оперативное вмешательство несколько лет назад.

Правоохранители начали расследование по статье об умышленном легком телесном повреждении.

В Ровно 56 депутатов Госдумы рф приговорили к 15 годам тюрьмы19 июня 2024, 10:53 • 22705 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Криминал и ЧП
rovnoРовно
Эксклюзив
Атака на Тамбовский пороховой завод - спецоперация ГУР, объект вражеского ВПК поражен дроном-камикадзе - источник
  •  69549 просмотра

Атака на Тамбовский пороховой завод - спецоперация ГУР, объект вражеского ВПК поражен дроном-камикадзе - источник

Эксклюзив
Полномасштабная война изменила рынок ритейла: какие требования перед компаниями ставили вендоры
  •  101590 просмотра

Полномасштабная война изменила рынок ритейла: какие требования перед компаниями ставили вендоры

Эксклюзив
Дорога на Черниговщине, ремонта которой добились местные жители, уже с асфальтом (видео)
  •  100187 просмотра

Дорога на Черниговщине, ремонта которой добились местные жители, уже с асфальтом (видео)

Эксклюзив
Экспорт зерновых в следующем маркетинговом году будет неизменным, несмотря на низкую урожайность – эксперт
  •  100490 просмотра

Экспорт зерновых в следующем маркетинговом году будет неизменным, несмотря на низкую урожайность – эксперт

Эксклюзив
Все, кто сотрудничает с оккупантами, в том числе ведет бизнес с россиянами – враги Украины - нардеп
  •  60691 просмотра

Все, кто сотрудничает с оккупантами, в том числе ведет бизнес с россиянами – враги Украины - нардеп

Эксклюзив
Из-за возможного переименования Броваров в Бровари некоторые медики могут остаться без зарплаты - депутат горсовета объяснил, почему
  •  58115 просмотра

Из-за возможного переименования Броваров в Бровари некоторые медики могут остаться без зарплаты - депутат горсовета объяснил, почему

Эксклюзив
Попытки поставить судью под контроль. Судья в отставке прокомментировал отказ ОГП открыть производство против Гетманцева
  •  75981 просмотра

Попытки поставить судью под контроль. Судья в отставке прокомментировал отказ ОГП открыть производство против Гетманцева

Эксклюзив
"Говори, не говори - лучший город Бровары": Олег Лисогор об инициативе нардепов переименовать его родной город
  •  84860 просмотра

"Говори, не говори - лучший город Бровары": Олег Лисогор об инициативе нардепов переименовать его родной город

Эксклюзив
Доллара по 46 не будет? Эксперт прокомментировал бюджетную декларацию на 2025-2027 годы
  •  87912 просмотра

Доллара по 46 не будет? Эксперт прокомментировал бюджетную декларацию на 2025-2027 годы

Эксклюзив
Достаточное основание для увольнения: нардеп о неявке Генпрокурора в ВР и неуважении к избирателям
3 июля 2024, 14:15  •  105825 просмотра

Достаточное основание для увольнения: нардеп о неявке Генпрокурора в ВР и неуважении к избирателям

Популярные

Уже подготовлено: Зеленский анонсировал новое соглашение по безопасности для Украины

Уже подготовлено: Зеленский анонсировал новое соглашение по безопасности для Украины

  •  52808 просмотра
Работаем над деталями новых решений: Зеленский провел длительное совещание по саммиту НАТО в Вашингтоне

Работаем над деталями новых решений: Зеленский провел длительное совещание по саммиту НАТО в Вашингтоне

  •  66693 просмотра
Зеленский провел Ставку: среди основного - дроны и РЭБ, приняты важные решения

Зеленский провел Ставку: среди основного - дроны и РЭБ, приняты важные решения

  •  62813 просмотра
Орбан завтра поедет к путину в москву после встречи с Зеленским - СМИ

Орбан завтра поедет к путину в москву после встречи с Зеленским - СМИ

  •  53812 просмотра
Бекхэмы празднуют 25 годовщину брака, устроив фотосессию в своих свадебных костюмах

Бекхэмы празднуют 25 годовщину брака, устроив фотосессию в своих свадебных костюмах

  •  68075 просмотра

Публикации

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

  •  123708 просмотра
Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

  •  130017 просмотра
Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

3 июля 2024, 07:59  •  179735 просмотра
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

2 июля 2024, 08:59  •  203974 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

2 июля 2024, 07:01  •  212790 просмотра

Война

В Ростове-на-Дону произошли многочисленные взрывы и пожар

В Ростове-на-Дону произошли многочисленные взрывы и пожар

  •  94 просмотра
В Одесской области прогремели взрывы - СМИ

В Одесской области прогремели взрывы - СМИ

  •  979 просмотра
Атака БпЛА в российском приморско-охтарске: система ПВО сбила дроны, поврежден жилой дом

Атака БпЛА в российском приморско-охтарске: система ПВО сбила дроны, поврежден жилой дом

  •  3522 просмотра
Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

  •  6548 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  6998 просмотра

политика

Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

  •  9258 просмотра
YouTube заблокировал каналы подсанкционных российских артистов

YouTube заблокировал каналы подсанкционных российских артистов

  •  13842 просмотра
Уже подготовлено: Зеленский анонсировал новое соглашение по безопасности для Украины

Уже подготовлено: Зеленский анонсировал новое соглашение по безопасности для Украины

  •  52808 просмотра
Кулеба завтра проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Молдовы и Румынии: детали

Кулеба завтра проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Молдовы и Румынии: детали

  •  31264 просмотра
Байден признал, что "облажался" во время дебатов - Politico

Байден признал, что "облажался" во время дебатов - Politico

  •  35183 просмотра

Война

В Ростове-на-Дону произошли многочисленные взрывы и пожар

В Ростове-на-Дону произошли многочисленные взрывы и пожар

  •  94 просмотра
В Одесской области прогремели взрывы - СМИ

В Одесской области прогремели взрывы - СМИ

  •  979 просмотра
Атака БпЛА в российском приморско-охтарске: система ПВО сбила дроны, поврежден жилой дом

Атака БпЛА в российском приморско-охтарске: система ПВО сбила дроны, поврежден жилой дом

  •  3522 просмотра
Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

  •  6548 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  6998 просмотра

политика

Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

  •  9258 просмотра
YouTube заблокировал каналы подсанкционных российских артистов

YouTube заблокировал каналы подсанкционных российских артистов

  •  13842 просмотра
Уже подготовлено: Зеленский анонсировал новое соглашение по безопасности для Украины

Уже подготовлено: Зеленский анонсировал новое соглашение по безопасности для Украины

  •  52808 просмотра
Кулеба завтра проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Молдовы и Румынии: детали

Кулеба завтра проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Молдовы и Румынии: детали

  •  31264 просмотра
Байден признал, что "облажался" во время дебатов - Politico

Байден признал, что "облажался" во время дебатов - Politico

  •  35183 просмотра

Новости Бизнеса

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

2 июля 2024, 17:07  •  100471 просмотра
В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  114264 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  119054 просмотра

Экономика

Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

  •  9258 просмотра
Британские инвесторы приостанавливают крупные сделки в Грузии на фоне политической нестабильности - СМИ

Британские инвесторы приостанавливают крупные сделки в Грузии на фоне политической нестабильности - СМИ

  •  31899 просмотра
Отключение света 5 июля: в "Укрэнерго" рассказали, когда ограничений будет больше всего

Отключение света 5 июля: в "Укрэнерго" рассказали, когда ограничений будет больше всего

  •  28410 просмотра
Повышение акцизов на топливо: законопроект ко второму чтению прошел комитет парламента

Повышение акцизов на топливо: законопроект ко второму чтению прошел комитет парламента

  •  30321 просмотра
Все сутки: как завтра в Украине будут действовать графики отключений

Все сутки: как завтра в Украине будут действовать графики отключений

  •  29217 просмотра

Киев

Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

  •  6548 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  6998 просмотра
Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Подольском районе Киева

Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Подольском районе Киева

  •  23877 просмотра
В центре Киева вспыхнул масштабный пожар: горит двухэтажное складское здание

В центре Киева вспыхнул масштабный пожар: горит двухэтажное складское здание

  •  25032 просмотра
Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

  •  130018 просмотра