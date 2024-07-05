В Ровно пенсионер облил врача неизвестным веществом: начато досудебное расследование
Киев • УНН
В Ровно 75-летний пенсионер напал на 54-летнего хирурга возле его автомобиля, облив его неизвестным веществом, чтобы отомстить за якобы неправильно проведенную много лет назад операцию.
В Ровно 75-летний пенсионер атаковал 54-летнего хирурга возле его автомобиля, облив его смесью неизвестным веществом. Об этом сообщает Полиция Ровенской области, передает УНН.
Детали
В Ровно началось досудебное расследование относительно инцидента, который произошел во время вечерней смены в медицинском учреждении города. По сообщению полиции, 3 июля около 19:30, неизвестный мужчина облил неизвестным веществом врача учреждения.
По словам медсестры, которая обратилась к правоохранителям, после окончания рабочего дня 54-летний житель вышел на улицу к своему автомобилю, когда к нему подошел 75-летний местный житель и облил его неизвестной смесью, которую сам приготовил.
Пенсионер объяснил свой шаг тем, что хотел поквитаться с хирургом, который, по его мнению, неподобающе провел ему оперативное вмешательство несколько лет назад.
Правоохранители начали расследование по статье об умышленном легком телесном повреждении.
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