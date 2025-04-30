В Ровенской области во время тревоги работали силы ПВО, есть сбитие - ОВА
Киев • УНН
Почти три часа длилась воздушная тревога в Ровенской области. Силы ПВО сбили вражескую цель над областью, на месте работают соответствующие службы.
В Ровенской области силы ПВО сбили вражескую цель во время воздушной тревоги, на месте работают соответствующие службы, сообщил в среду глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, пишет УНН.
Воздушная тревога на протяжении почти трех часов звучала в Ровенской области. Силы ПВО сбили над областью воздушную цель врага. Сейчас на месте работают соответствующие службы
Ранее в ВС ВСУ сообщали о фиксации еще двух вражеских дронов, тревога на фоне дроновой угрозы была объявлена в западных областях.
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