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В Ровенской области во время тревоги работали силы ПВО, есть сбитие - ОВА

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

Почти три часа длилась воздушная тревога в Ровенской области. Силы ПВО сбили вражескую цель над областью, на месте работают соответствующие службы.

В Ровенской области во время тревоги работали силы ПВО, есть сбитие - ОВА

В Ровенской области силы ПВО сбили вражескую цель во время воздушной тревоги, на месте работают соответствующие службы, сообщил в среду глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, пишет УНН.

Воздушная тревога на протяжении почти трех часов звучала в Ровенской области. Силы ПВО сбили над областью воздушную цель врага. Сейчас на месте работают соответствующие службы

- сообщил Коваль.

Ранее в ВС ВСУ сообщали о фиксации еще двух вражеских дронов, тревога на фоне дроновой угрозы была объявлена в западных областях.

Над Украиной с ночи сбили 50 из 108 запущенных рф дронов30.04.25, 12:13 • 4306 просмотров

Юлия Шрамко

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