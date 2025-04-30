На Рівненщині під час тривоги працювали сили ППО, є збиття - ОВА
Київ • УНН
Майже три години тривала повітряна тривога на Рівненщині. Сили ППО збили ворожу ціль над областю, на місці працюють відповідні служби.
У Рівненській області сили ППО збили ворожу ціль під час повітряної тривоги, на місці працюють відповідні служби, повідомив у середу голова Рівненської ОВА Олександр Коваль у Telegram, пише УНН.
Повітряна тривога упродовж майже трьох годин лунала на Рівненщині. Сили ППО збили над областю повітряну ціль ворога. Наразі на місці працюють відповідні служби
Раніше у ПС ЗСУ повідомляли про фіксацію ще двох ворожих дронів, тривога на тлі дронової загрози була оголошена у західних областях.
Над Україною з ночі збили 50 зі 108 запущених рф дронів30.04.25, 12:13 • 4366 переглядiв