В российском Нижнекамске после взрыва на химзаводе отменили все массовые мероприятия, число пострадавших возросло до 72

Киев • УНН

 • 1180 просмотра

На предприятии Нижнекамскнефтехим произошел мощный взрыв из-за сбоя оборудования. Число раненых возросло до 72 человек, в городе отменили все мероприятия.

В российском Нижнекамске после взрыва на химзаводе "Сибура" отменены все массовые мероприятия, число пострадавших возросло до 72, передает УНН со ссылкой на Astra.

Детали

Известно, что 72 человека пострадали во время взрыва, 8 из них госпитализированы, 64 получили легкие ранения. Пострадали двое пожарных.

По предварительным данным, причиной происшествия стал сбой оборудования - взорвался осушитель воздуха.

Огнем охвачено более 2000 квадратных метров, пожару присвоен максимальный ранг сложности.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что сотрудники производства эвакуированы.

По сообщениям местных экологов и жителей, над Нижнекамском стоит химический запах, появилось першение в горле.

Власти утверждают, что угрозы для населения нет. При этом администрация Нижнекамска отменила сегодня все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия.

Масштабный пожар вспыхнул на заводе в Татарстане: три человека погибли, более 50 - ранены31.03.26, 15:43 • 2660 просмотров

Справка

ПАО "Нижнекамскнефтехим" - одно из крупнейших нефтехимических предприятий Европы. Завод занимает первое место в мире по выпуску изопренового каучука и входит в тройку ведущих производителей бутиловых каучуков. Предприятие выпускает более 120 видов продукции, включая семь видов синтетических каучуков для шинной промышленности, полиэтилен, полипропилен, полистирол, АБС-пластик, этилен, пропилен, бутадиен и другие химические продукты.

Антонина Туманова

Новости Мира