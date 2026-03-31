В российском Нижнекамске после взрыва на химзаводе отменили все массовые мероприятия, число пострадавших возросло до 72

В российском Нижнекамске после взрыва на химзаводе "Сибура" отменены все массовые мероприятия, число пострадавших возросло до 72, передает УНН со ссылкой на Astra.

Детали

Известно, что 72 человека пострадали во время взрыва, 8 из них госпитализированы, 64 получили легкие ранения. Пострадали двое пожарных.

По предварительным данным, причиной происшествия стал сбой оборудования - взорвался осушитель воздуха.

Огнем охвачено более 2000 квадратных метров, пожару присвоен максимальный ранг сложности.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что сотрудники производства эвакуированы.

По сообщениям местных экологов и жителей, над Нижнекамском стоит химический запах, появилось першение в горле.

Власти утверждают, что угрозы для населения нет. При этом администрация Нижнекамска отменила сегодня все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия.

Справка

ПАО "Нижнекамскнефтехим" - одно из крупнейших нефтехимических предприятий Европы. Завод занимает первое место в мире по выпуску изопренового каучука и входит в тройку ведущих производителей бутиловых каучуков. Предприятие выпускает более 120 видов продукции, включая семь видов синтетических каучуков для шинной промышленности, полиэтилен, полипропилен, полистирол, АБС-пластик, этилен, пропилен, бутадиен и другие химические продукты.