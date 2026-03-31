У російському Нижньокамську після вибуху на хімзаводі скасували всі масові заходи, кількість постраждалих зросла до 72

У російському Нижньокамську після вибуху на хімзаводі "Сібура" скасовано всі масові заходи, кількість постраждалих зросла до 72, передає УНН із посиланням на Astra.

Деталі

Відомо, що 72 особи постраждали під час вибуху, 8 з них госпіталізовані, 64 отримали легкі поранення. Постраждали двоє пожежників.

За попередніми даними, причиною події став збій обладнання - вибухнув осушувач повітря.

Вогнем охоплено понад 2000 квадратних метрів, пожежі надано максимальний ранг складності.

Мер Нижньокамська Радмір Бєляєв заявив, що співробітників виробництва евакуйовано.

За повідомленнями місцевих екологів та мешканців, над Нижньокамськом стоїть хімічний запах, з'явилося першіння у горлі.

Влада стверджує, що загрози для населення немає. При цьому адміністрація Нижньокамська скасувала сьогодні всі культурні, спортивні та інші масові заходи.

Масштабна пожежа спалахнула на заводі у Татарстані: три людини загинули, понад 50 - поранені

Довідка

ПАТ "Нижньокамськнафтохім" - одне з найбільших нафтохімічних підприємств Європи. Завод посідає перше місце у світі з випуску ізопренового каучуку та входить до трійки провідних виробників бутилових каучуків. Підприємство випускає понад 120 видів продукції, включаючи сім видів синтетичних каучуків для шинної промисловості, поліетилен, поліпропілен, полістирол, АБС-пластик, етилен, пропілен, бутадієн та інші хімічні продукти.