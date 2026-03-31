$43.800.0450.310.17
Масштабна пожежа спалахнула на заводі у Татарстані: три людини загинули, понад 50 - поранені

Київ • УНН

 • 804 перегляди

На підприємстві в Татарстані загинуло троє людей, понад 50 поранено та 7 зникли безвісти. Вибух пошкодив навколишні будинки, тривають пошукові роботи.

Масштабна пожежа спалахнула на заводі у Татарстані: три людини загинули, понад 50 - поранені

У Татарстані, що є суб'єктом рф, спалахнула пожежа на території заводу "Нижньокамськнафтохім". Як повідомляють росЗМІ, наразі відомо про трьох загиблих, понад 50 поранених та 7 зниклих безвісти, передає УНН.

Деталі

Внаслідок збою роботи обладнання та пожежі на "Нижньокамськнафтохімі" загинуло троє людей, кількість постраждалих сягає понад 50.

У гасінні пожежі задіяно понад 60 осіб особового складу та 19 одиниць техніки мнс рф.

За даними росЗМІ, у низці будинків через НП на "Нижньокамськнафтохімі" вибило вікна та пошкоджено майно, повідомив мер Нижньокамська Радмір Бєляєв.

На місці події працюють медичні служби, постраждалим надається необхідна допомога. Медики Нижньокамська переведені в режим підвищеної готовності після НП на "Нижньокамськнафтохімі".

Компанія запевняє, що загрози мешканцям та екологічній обстановці не зафіксовано.

У той же час, за даними росЗМІ, фахівці акредитованих лабораторій ведуть моніторинг якості атмосферного повітря.

ск рф вже порушив справу після НП на заводі у Нижньокамську.

Додамо

За даними Telegram-каналу Baza, 7 людей вважаються зниклими безвісти після вибуху на заводі в Нижньокамську. Їхнім пошуком займаються рятувальні служби.

Також до лікарні надійшла ще одна людина у тяжкому стані. Загальна кількість постраждалих у реанімації збільшилась до 4-х.

