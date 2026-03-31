Масштабный пожар вспыхнул на заводе в Татарстане: три человека погибли, более 50 - ранены
Киев • УНН
На предприятии в Татарстане погибли три человека, более 50 ранены и 7 пропали без вести. Взрыв повредил близлежащие дома, продолжаются поисковые работы.
В Татарстане, являющемся субъектом рф, вспыхнул пожар на территории завода "Нижнекамскнефтехим". Как сообщают росСМИ, на данный момент известно о трех погибших, более 50 раненых и 7 пропавших без вести, передает УНН.
В результате сбоя работы оборудования и пожара на "Нижнекамскнефтехиме" погибли три человека, число пострадавших достигает более 50.
В тушении пожара задействовано более 60 человек личного состава и 19 единиц техники мчс рф.
По данным росСМИ, в ряде домов из-за ЧП на "Нижнекамскнефтехиме" выбило окна и повреждено имущество, сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.
На месте происшествия работают медицинские службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь. Медики Нижнекамска переведены в режим повышенной готовности после ЧП на "Нижнекамскнефтехиме".
Компания уверяет, что угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано.
В то же время, по данным росСМИ, специалисты аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха.
ск рф уже возбудил дело после ЧП на заводе в Нижнекамске.
По данным Telegram-канала Baza, 7 человек считаются пропавшими без вести после взрыва на заводе в Нижнекамске. Их поиском занимаются спасательные службы.
Также в больницу поступил еще один человек в тяжелом состоянии. Общее количество пострадавших в реанимации увеличилось до 4-х.