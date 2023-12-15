В российском курске прогремели взрывы: работает вражеская ПВО

Вечером 15 декабря в российском курске раздались громкие взрывы. В небе над городом работают вражеские ПВО. Об этом сообщают местные паблики, передает УНН.

Детали

Как отмечают местные паблики и Telegram-каналы, взрыв слышали в районе Железнодорожного округа.

Позже в пабликах добавили, что в небе над Курском работают вражеские силы противовоздушной обороны.

Напомним

В россии заявили, что в ночь на 14 декабря БПЛА самолетного типа пытались атаковать объекты на территории рф. В минобороны россии сообщили о якобы сбитии 9 дронов над территориями калужской и московской областей.