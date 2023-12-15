В российском курске прогремели взрывы: работает вражеская ПВО
Киев • УНН
В курске, россия, раздались громкие взрывы, работает вражеская противовоздушная оборона.
Вечером 15 декабря в российском курске раздались громкие взрывы. В небе над городом работают вражеские ПВО. Об этом сообщают местные паблики, передает УНН.
Детали
Как отмечают местные паблики и Telegram-каналы, взрыв слышали в районе Железнодорожного округа.
Позже в пабликах добавили, что в небе над Курском работают вражеские силы противовоздушной обороны.
Напомним
В россии заявили, что в ночь на 14 декабря БПЛА самолетного типа пытались атаковать объекты на территории рф. В минобороны россии сообщили о якобы сбитии 9 дронов над территориями калужской и московской областей.
В российском курске прогремели взрывы: работает вражеская ПВО
В курске, россия, раздались громкие взрывы, работает вражеская противовоздушная оборона.
Кража личных вещей у рэпера и военного Ярмака: полиция устанавливает обстоятельства
Как сообщили в Нацполиции, правоохранители Днепра устанавливают личность, причастную к краже в поезде.
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Кривого Рога
Военно-воздушные силы Украины сообщили о ракете в направлении Кривого Рога, после объявления воздушной тревоги в нескольких регионах из-за активности вражеской авиации в Азовском море.
Правительство готовит модернизацию программы доступных кредитов "5-7-9%" - Свириденко
Правительство Украины намерено модернизировать программу кредитования "5-7-9%", ориентируясь на сектора с высокими перспективами роста, а также стимулировать участие банков в финансировании, несмотря на военные риски.
В Севастополе оккупанты режут на металл захваченный украинский корабль "Луцк"
Корабль ВМС Украины "Луцк", захваченный оккупантами в 2014 году, разбирают на металлолом в Инкермане (Севастополь).
"Полный беспредел и произвол": омбудсмен рассказал, почему охранник киевской школы не пустил в хранилище детей с собакой
Уполномоченный ВР по правам человека раскритиковал охранника киевской школы за то, что он не пустил детей с собакой в укрытие во время тревоги из-за аллергии, назвав это беззаконием и произволом. По факту инцидента ведется расследование.
Новое правительство Польши может легализовать однополые гражданские партнерства
Заместитель министра юстиции Польши Аркадиуш Мирча заявил, что правительство планирует легализовать однополые партнерства в ответ на решение ЕСПЧ о том, что нынешнее отсутствие юридического признания нарушает права человека. Президент Анджей Дуда, вероятно, отнесется к этому скептически.
Украина ожидает скорейшего начала подготовки в ЕС мандата на переговоры о членстве - МИД
Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение Европейского Совета начать переговоры о вступлении в ЕС и призвало Европейскую Комиссию как можно быстрее подготовить мандата на переговоры.
Экс-чиновника ФБР приговорили к 4 годам тюрьмы за сотрудничество с российским олигархом
Чарльз Макгонигал, бывший сотрудник ФБР, получил 4 года заключения за сговор с российским олигархом с целью отмывания денег. Перед вынесением приговора он выразил раскаяние.
Рэпера и военного Ярмака ограбили в поезде Киев-Днепр
Украинский рэпер и военный Александр Ярмак сообщил, что его ограбили в поезде, он потерял рюкзак с ноутбуком и фотоаппаратом, и призвал "Укрзализныцю" бороться с кражами на своих рейсах.