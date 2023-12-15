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В российском курске прогремели взрывы: работает вражеская ПВО

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 14:50  •  14478 просмотра

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В курске, россия, раздались громкие взрывы, работает вражеская противовоздушная оборона.

Вечером 15 декабря в российском курске раздались громкие взрывы. В небе над городом работают вражеские ПВО. Об этом сообщают местные паблики, передает УНН.

Детали 

Как отмечают местные паблики и Telegram-каналы, взрыв слышали в районе Железнодорожного округа.

Позже в пабликах добавили, что в небе над Курском работают вражеские силы противовоздушной обороны. 

Напомним

В россии заявили, что в ночь на 14 декабря БПЛА самолетного типа пытались атаковать объекты на территории рф. В минобороны россии сообщили о якобы сбитии 9 дронов над территориями калужской и московской областей. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
У російському курську пролунали вибухи: працює ворожа ППО
Explosions in Kursk, Russia: enemy air defense is working
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