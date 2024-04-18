В российском кургане из-за протечки дамбы затопило более 2000 домов

В российском кургане снова потоп. Из-за протечки на дамбе затопило более 2000 домов.По данным губернатора Курганской области Вадима Шумкова жителей близлежащих районов будут эвакуировать, передаёт УНН.

"ровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года. Участок дамбы в створе Вороновки, ул. 2-ая Маячная, ул. Крупской, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку по причине резкого подъёма уровня воды и оттайки нижней части грунта, ввиду чего проявляются протечки и отслоения. — написал губернатор.

Детали

Губернатор области призвал жителей прилегающих районов эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что в области под воду полностью или частично ушли 2 090 жилых домов, 3 380 дачных домов, 5 низководных мостов и 8 участков автодорог.

Напомним

Ещё в начале апреля уровень воды в реке Тобол приблизился к критической отметке и достиг почти 9 метров - за сутки вода поднялась на 3,5 метра и продолжала быстро прибывать. В Курганской области тоже объявляли о срочной эвакуации.