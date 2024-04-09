В Курганской области России из-за подтопления началась срочная эвакуация населения

Срочная эвакуация жителей началась в Курганской области. Уровень реки Тобол приблизился к критической отметке и уже достиг почти 9 метров - за сутки вода поднялась на 3,5 метра и продолжает быстро прибывать. Об этом пишет телеграмм-канал SHOT, передает УНН.

Детали

По информации SHOT, в Звериноголовском округе Курганской области России власти уже объявили принудительную эвакуацию жителей - сейчас спасатели и полицейские совершают обход дворов, будят людей и призывают их покинуть дома и переместиться в подготовленные пункты временного размещения.

Ранее в области был объявлен режим ЧС из-за сильных подтоплений, а школьников перевели на дистанционное обучение. Ожидается, что пик наводнения придется на период с 11 по 14 апреля, но в населенных пунктах, расположенных в пойме реки Тобол, уже ближайшие сутки могут стать непростыми.

Большая вода в рф: митинг собрался на площади в орске, полиция заблокировала вход в мэрию