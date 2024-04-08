Большая вода в рф: митинг собрался на площади в орске, полиция заблокировала вход в мэрию

В российском орске люди собрались на главной площади города, они жалуются на местные власти и на размер выплат после потопа, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Детали

Более 100 местных жителей вышли к памятнику ленина на комсомольской площади в орске. Люди скандируют "путин, помоги" и жалуются на действия местных властей после потопа.

Полицейские требуют от местных жителей покинуть площадь, заявляя, что митинг является незаконным. Ранее местная прокуратура сообщила ответственность за участие в акции.

Жители орска требуют также повысить сумму компенсации. Сейчас ее размер за полную утрату имущества составляет 100 тысяч рублей, за частичную утрату - 50 тысяч. Но, по словам местных, эти деньги не могут покрыть расходы, связанные с потопом.

Добавим

Впоследствии Baza сообщила, что в Орске заблокировали вход в мэрию полицейскими машинами.

Кроме того, к местным жителям вышел глава администрации Василий Козупица, который предложил недовольным действиями местной власти людям создать инициативную группу, которая будет участвовать в переговорах с мэрией орска.

В это время на главной площади орска люди записывают видеообращение к российскому диктатору путину с просьбами о помощи после потопа и критикуют мэра орска, а также губернатора оренбургской области.

В российском орске из-за прорыва дамбы остановили нефтеперерабатывающий завод

Напомним

Прорыв дамбы в российском городе Орск вызвал затопление около 4 000 домов, что привело к эвакуации 10 000 жителей.