В России заявили о сбитии беспилотника под Воронежем
Россия утверждает, что ее противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник под Воронежем, о жертвах и повреждениях не сообщается.
Болгария начала отправку сотни бронетранспортеров для Украины
Болгария начала транспортировку 100 подаренных бронетранспортеров в Украину, чтобы помочь ей защититься от российского вторжения.
Венгрия выдвигает новые условия для вступления Швеции в НАТО
Венгрия поставила условие, что премьер-министр Швеции должен посетить Венгрию, прежде чем она ратифицирует вступление Швеции в НАТО.
Враг атаковал Полтавскую область: есть попадания
Россия атаковала Полтавскую область Украины, сообщается о взрывах в Миргородском районе, но жертв нет.
На 77 году жизни скончался голливудский актер Карл Везерс - звезда "Рокки" и "Мандалорца"
Американский актер Карл Везерс, звезда фильмов "Рокки" и "Мандалориец", умер в возрасте 77 лет.
На Ривненщине будут судить мужчину за разбойное нападение на женщин, угрозы гранатой правоохранителям и арсенал оружия дома
Мужчину будут судить за ограбление, нападение и хранение оружия после того, как он ворвался в дом с топором и пистолетом, угрожал полиции гранатой и был найден с целым арсеналом в собственном доме.
Украина уведомила США о решении освободить Залужного - The Washington Post
Решение об отставке командующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного было доведено до сведения администрации США, но детали его реализации остаются непонятными.
BBC и "Медиазона" подтвердили гибель более 43 тысяч российских военных с начала полномасштабной агрессии
Журналисты BBC и Mediaphone подтвердили более 43 тысяч смертей российских военнослужащих с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
Украина и Канада запустили работу Международной коалиции за возвращение украинских детей
Украина и Канада создали Международную коалицию за возвращение украинских детей, чтобы способствовать возвращению незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей из россии домой и оказывать им поддержку после возвращения.
Чехия предлагает закупить для Украины 450 тысяч снарядов вне ЕС - СМИ
Чешская Республика настаивает на том, чтобы ЕС обратился за пределами блока за дополнительными 450 000 артиллерийских снарядов для Украины в связи с тем, что ЕС не смог выполнить свое обещание поставить 1 миллион снарядов к марту.