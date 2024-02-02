В России заявили о сбитии беспилотника под Воронежем

На Ривненщине будут судить мужчину за разбойное нападение на женщин, угрозы гранатой правоохранителям и арсенал оружия дома

Мужчину будут судить за ограбление, нападение и хранение оружия после того, как он ворвался в дом с топором и пистолетом, угрожал полиции гранатой и был найден с целым арсеналом в собственном доме.