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У Росії заявили про збиття безпілотника під Воронежем

У Росії заявили про збиття безпілотника під Воронежем

Київ • УНН

 • 27624 перегляди

Росія стверджує, що її протиповітряна оборона збила український безпілотник під Воронежем, про жертви і пошкодження не повідомляється.

Російська ППО збила дрон на підльоті до Воронежа. Про це повідомив губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв, передає УНН. За його даними, постраждалих та руйнувань немає.

Деталі

Традиційно Москва звинуватила у нападу українську сторону.

Черговими засобами ППО на підльоті до Воронежа виявлено та знищено український БПЛА. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань на землі немає. Оперативну ситуацію у регіоні тримаю на контролі

написав російський губернатор.

У Воронежі вибухи, очевидці пишуть про атаку дронів16.01.24, 01:42 • 28639 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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