У Росії заявили про збиття безпілотника під Воронежем

Російська ППО збила дрон на підльоті до Воронежа. Про це повідомив губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв, передає УНН. За його даними, постраждалих та руйнувань немає.

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Традиційно Москва звинуватила у нападу українську сторону.

Черговими засобами ППО на підльоті до Воронежа виявлено та знищено український БПЛА. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань на землі немає. Оперативну ситуацію у регіоні тримаю на контролі написав російський губернатор.

У Воронежі вибухи, очевидці пишуть про атаку дронів