У Росії заявили про збиття безпілотника під Воронежем
Київ • УНН
Росія стверджує, що її протиповітряна оборона збила український безпілотник під Воронежем, про жертви і пошкодження не повідомляється.
Російська ППО збила дрон на підльоті до Воронежа. Про це повідомив губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв, передає УНН. За його даними, постраждалих та руйнувань немає.
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Традиційно Москва звинуватила у нападу українську сторону.
Черговими засобами ППО на підльоті до Воронежа виявлено та знищено український БПЛА. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань на землі немає. Оперативну ситуацію у регіоні тримаю на контролі
У Воронежі вибухи, очевидці пишуть про атаку дронів16.01.24, 01:42 • 28639 переглядiв