В России заявили о массированной атаке беспилотников на Белгород
Киев • УНН
Российский город Белгород и область подверглись массированной атаке беспилотников, в результате которой было ранено одно гражданское лицо и повреждены здания, автомобили и инфраструктура.
Российский город Белгород и Белгородский район попали под массированную атаку БПЛА, сообщил губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков, передает УНН.
Детали
"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Предварительно, в Белгороде выбиты окна в 4 квартирах 4 многоквартирных домов. В одном частном доме повреждена кровля и фасад. Также повреждены фасады 2 коммерческих объектов, посечены 4 автомобиля и повреждена линия газоснабжения. В Белгородском районе в поселке Северный в 3 квартирах многоквартирного дома выбиты окна", - говорится в сообщении.
Сообщение губернатора опубликовано в 01:04. В 00:19 он сообщал о запуске ракетной опасности, которая дважды объявлена за последний час.
Атаки беспилотников наносят ущерб населенным пунктам в белгородской области рф22 июня 2024, 20:55 • 26685 просмотров