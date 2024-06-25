В России заявили о массированной атаке беспилотников на Белгород

Российский город Белгород и Белгородский район попали под массированную атаку БПЛА, сообщил губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков, передает УНН.

Детали

"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Предварительно, в Белгороде выбиты окна в 4 квартирах 4 многоквартирных домов. В одном частном доме повреждена кровля и фасад. Также повреждены фасады 2 коммерческих объектов, посечены 4 автомобиля и повреждена линия газоснабжения. В Белгородском районе в поселке Северный в 3 квартирах многоквартирного дома выбиты окна", - говорится в сообщении.

Сообщение губернатора опубликовано в 01:04. В 00:19 он сообщал о запуске ракетной опасности, которая дважды объявлена за последний час.

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