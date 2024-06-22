Ряд населенных пунктов белгородской области рф стали объектами атак беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, в результате этих инцидентов никто не пострадал. Об этом сообщает губернатор белгородской области гладков, передает УНН.

Детали

В хуторе климово борисовского района дрон-камикадзе нанес ущерб одному частному дому. Следовательно, были повреждены окна, кровля и фасад.

В грайворонском городском округе в 4 населенных пунктах также зафиксировано повреждение в результате атак дронов. В селе пороз повреждено одно частное домовладение, а также легковой автомобиль. В селе безымено потерпел разрушения крыша административного здания. В селе новостройка-вторая сгорело одно частное домовладение. В селе Головчино поврежден легковой автомобиль.

Атаки БпЛА также нанесли серьезный ущерб в селе муром шебекинского городского округа, где обрушена крыша и повреждено внутреннее убранство дома.

На местах событий работают службы.

Удар БпЛА вызвал пожар в доме, пострадала женщина в белгородской области