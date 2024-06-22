Киев • УНН
Несколько населенных пунктов в белгородской области рф были атакованы беспилотниками, в результате чего были повреждены здания и транспортные средства, но никто не пострадал.
Ряд населенных пунктов белгородской области рф стали объектами атак беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, в результате этих инцидентов никто не пострадал. Об этом сообщает губернатор белгородской области гладков, передает УНН.
Детали
В хуторе климово борисовского района дрон-камикадзе нанес ущерб одному частному дому. Следовательно, были повреждены окна, кровля и фасад.
В грайворонском городском округе в 4 населенных пунктах также зафиксировано повреждение в результате атак дронов. В селе пороз повреждено одно частное домовладение, а также легковой автомобиль. В селе безымено потерпел разрушения крыша административного здания. В селе новостройка-вторая сгорело одно частное домовладение. В селе Головчино поврежден легковой автомобиль.
Атаки БпЛА также нанесли серьезный ущерб в селе муром шебекинского городского округа, где обрушена крыша и повреждено внутреннее убранство дома.
На местах событий работают службы.
Удар БпЛА вызвал пожар в доме, пострадала женщина в белгородской области18 июня 2024, 01:25 • 37074 просмотра