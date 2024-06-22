Атаки безпілотників завдають шкоди населеним пунктам в бєлгородській області рф
Київ • УНН
Кілька населених пунктів в бєлгородській області рф були атаковані безпілотниками, у результаті чого були пошкоджені будівлі і транспортні засоби, але ніхто не постраждав.
Низка населених пунктів бєлгородської області рф стали об'єктами атак безпілотних літальних апаратів. За попередніми даними, внаслідок цих інцидентів ніхто не постраждав. Про це повідомляє губернатор бєлгородскої області гладков, передає УНН.
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У хуторі климове борисівського району дрон-камікадзе спричинив пошкодження одному приватному будинку. Відтак, були пошкоджені вікна, покрівля та фасад.
У грайворонському міському окрузі у 4 населених пунктах також зафіксовано пошкодження внаслідок атак дронів. У селі пороз пошкоджено одне приватне домоволодіння, а також легковий автомобіль. У селі безимено зазнав руйнацій дах адміністративної будівлі. У селі новобудівка-друга згоріло одне приватне домоволодіння. У селі головчине пошкоджено легковий автомобіль.
Атаки БпЛА також спричинили серйозні збитки у селі муром шебекінського міського округу, де обрушено дах та пошкоджено внутрішнє оздоблення будинку.
На місцях подій працюють служби.
Удар БпЛА спричинив пожежу в будинку, постраждала жінка в бєлгородській області18.06.24, 04:25 • 37483 перегляди