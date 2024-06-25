У Росії заявили про масовану атаку безпілотників на Бєлгород
Київ • УНН
Російське місто Бєлгород та область зазнали масованої атаки безпілотників, в результаті якої було поранено одну цивільну особу та пошкоджено будівлі, автомобілі та інфраструктуру.
Російське місто Бєлгород та Бєлгородський район потрапили під масовану атаку БПЛА, повідомив губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков, передає УНН.
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"Місто Бєлгород і Бєлгородський район зазнали масованої атаки БПЛА. За попередньою інформацією, постраждав один мирний житель. Жінку із закритою черепно-мозковою травмою і переломом правої руки бригада швидкої доправляє в міську лікарню №2 Бєлгорода. Попередньо, у Бєлгороді вибито вікна в 4 квартирах 4 багатоквартирних будинків. В одному приватному будинку пошкоджено покрівлю та фасад. Також пошкоджено фасади 2 комерційних об'єктів, посічено 4 автомобілі та пошкоджено лінію газопостачання. У Бєлгородському районі в селищі Північний у 3 квартирах багатоквартирного будинку вибито вікна", - йдеться у повідомленні.
Повідомлення губернатора опубліковано о 01:04. О 00:19 він повідомляв про запуск ракетної небезпеки, яку двічі оголошено за останню годину.
Атаки безпілотників завдають шкоди населеним пунктам в бєлгородській області рф22.06.24, 23:55 • 28023 перегляди