В россии задержали двух журналистов, которые работали на AP и Reuters

В России задержали двух журналистов Сергея Карелина и Константина Габова, которые работали на Reuters и АР. Их обвиняют в сотрудничестве с командой Алексея Навального. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Задержанных обвинили в подготовке материалов для Ютуб-канала основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией. Суды постановили взять Карелина и Габова под стражу минимум на два месяца - до завершения расследования и судебного рассмотрения их дел.

Мужчинам от 2 до 6 лет тюрьмы за "участие в экстремистской организации". Оба задержанных отрицают выдвинутые им обвинения.

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Дополнение

Константин Габов - видеожурналист и оператор работал на несколько организаций, включая информагентство Reuters. По версии следствия, Карелин сотрудничал с ФБК, который в РФ объявлен "экстремистской организацией", и командой Навального.

Другой задержанный - Сергей Карелин - имеет двойное гражданство - рф и Израиля, был задержан в пятницу вечером в Мурманской области. Мужчина работал в ряде изданий, в том числе и в AP. По версии российского следствия, Карелин снимал видеоролики для Ютуб-канала "Навальный LIVE".

Напомним

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