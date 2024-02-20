У росії заарештовано громадянку США за збір коштів на ЗСУ

У російському єкатеринбурзі заарештували жінку, яка має громадянство рф і США, за підозрою у державній зраді через збір коштів для ЗСУ. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на фсб росії, пише УНН.

Деталі

Заарештованій 33 роки, вона має подвійне громадянство: росії та США. За даними спецслужби, з лютого 2022 року підозрювана збирала гроші "на користь української організації", які йшли на потреби ЗСУ. Зокрема, їх витрачали на "предмети тактичної медицини, екіпірування, засоби ураження та боєприпаси".

Також фсб заявляє, що заарештована неодноразово брала участь у публічних акціях "на підтримку київського режиму" у США. За статтею про держзраду у росії загрожують тривалі терміни, до довічного.

Доповнення

За даними правозахисного російського об'єднання "первый отдел", 2023 рік став рекордним за кількістю порушених справ за статтею про держзраду. Тільки за офіційною інформацією, до судів надійшло 63 кримінальні справи, за 33 з них уже винесені обвинувальні вироки. Правозахисники очікують, що цього року звинувачень у держзраді буде ще більше.

Нагадаємо

московський суд заочно заарештував актора Олексія Паніна за виправдання тероризму через пост у соціальних мережах про вибух на Кримському мосту.