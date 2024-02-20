В россии арестована гражданка США за сбор средств на ВСУ

В российском екатеринбурге арестовали женщину, которая имеет гражданство рф и США, по подозрению в государственной измене из-за сбора средств для ВСУ. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на фсб россии, пишет УНН.

Детали

Арестованной 33 года, она имеет двойное гражданство: россии и США. По данным спецслужбы, с февраля 2022 года подозреваемая собирала деньги "в пользу украинской организации", которые шли на нужды ВСУ. В частности, их тратили на "предметы тактической медицины, экипировку, средства поражения и боеприпасы".

Также фсб заявляет, что арестованная неоднократно участвовала в публичных акциях "в поддержку киевского режима" в США. По статье о госизмене в россии грозят длительные сроки, до пожизненного.

Дополнение

По данным правозащитного российского объединения "первый отдел", 2023 год стал рекордным по количеству возбужденных дел по статье о госизмене. Только по официальной информации, в суды поступило 63 уголовных дела, по 33 из них уже вынесены обвинительные приговоры. Правозащитники ожидают, что в этом году обвинений в госизмене будет еще больше.

Напомним

московский суд заочно арестовал актера Алексея Панина за оправдание терроризма из-за поста в социальных сетях о взрыве на Крымском мосту.