У рф суд заочно заарештував актора Олексія Паніна за "виправдання тероризму"

У рф московський суд заочно заарештував актора Олексія Паніна у справі про заклики до тероризму, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

На початку травня 2023 року на Олексія Паніна відкрили кримінальну справу про виправдання тероризму через пост про вибух на Кримському мосту. Наприкінці місяця мвс росії оголосило актора у розшук.

У серпні росЗМІ із посиланням на джерело в правоохоронних органах писали, що Олексія Паніна перевірять на заклики до тероризму та "дискредитації" армії.