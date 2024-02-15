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В рф суд заочно арестовал актера Алексея Панина за "оправдание терроризма"

В рф суд заочно арестовал актера Алексея Панина за "оправдание терроризма"

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 16:06  •  4670 просмотра

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московский суд заочно арестовал актера Алексея Панина за оправдание терроризма из-за поста в социальных сетях о взрыве на Крымском мосту.

В рф московский суд заочно арестовал актера Алексея Панина по делу о призывах к терроризму, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В начале мая 2023 года на Алексея Панина открыли уголовное дело об оправдании терроризма из-за поста о взрыве на Крымском мосту. В конце месяца мвс россии объявило актера в розыск.

В августе росСМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах писали, что Алексея Панина проверят на призывы к терроризму и "дискредитации" армии.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Russian court arrests actor Alexei Panin in absentia for "justifying terrorism"
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В рф суд заочно арестовал актера Алексея Панина за "оправдание терроризма"

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В рф суд заочно арестовал актера Алексея Панина за "оправдание терроризма"

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