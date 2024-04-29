У росії затримали двох журналістів, які працювали на AP і Reuters
Київ • УНН
Двоє журналістів, Сергій Карелін і Костянтин Габов, які працювали на Reuters і AP, були затримані в росії і звинувачені у співпраці з Фондом боротьби з корупцією Олексія Навального, їм загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі за "участь в екстремістській організації".
У росії затримали двох журналістів Сергія Кареліна і Костянтина Габова, які працювали на Reuters та AР. Їх звинувачують у співпраці з командою олексія навального. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.
Деталі
Затриманих звинуватили у підготовці матеріалів для Ютуб-каналу заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією. Суди постановили взяти Кареліна та Габова під варту щонайменше на два місяці - до завершення розслідування та судового розгляду їхніх справ.
Чоловікам від 2 до 6 років в’язниці за "участь в екстремістській організації". Обидва затримані заперечують висунуті їм обвинувачення.
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Доповнення
Констянтин Габов - відеожурналіст та оператор працював на кілька організацій, включаючи інформагентство Reuters. За версією слідства, Карелін співпрацював із ФБК, який у рф оголошений "екстремістською організацією", та командою Навального.
Інший затриманий - Сергій Карелін - має подвійне громадянство - рф та Ізраїлю, був затриманий у п’ятницю ввечері у Мурманській області. Чоловік працював у низці видань, зокрема і в AP. За версією російського слідства, Карелін знімав відеоролики для Ютуб-каналу "Навальний LIVE".
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