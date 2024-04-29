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У росії затримали двох журналістів, які працювали на AP і Reuters

У росії затримали двох журналістів, які працювали на AP і Reuters

Київ • УНН

 • 32274 перегляди

Двоє журналістів, Сергій Карелін і Костянтин Габов, які працювали на Reuters і AP, були затримані в росії і звинувачені у співпраці з Фондом боротьби з корупцією Олексія Навального, їм загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі за "участь в екстремістській організації".

У росії затримали двох журналістів Сергія Кареліна і Костянтина Габова, які працювали на Reuters та AР. Їх звинувачують у співпраці з командою олексія навального. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі 

Затриманих звинуватили у підготовці матеріалів для Ютуб-каналу заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією. Суди постановили взяти Кареліна та Габова під варту щонайменше на два місяці - до завершення розслідування та судового розгляду їхніх справ.

Чоловікам від 2 до 6 років в’язниці за "участь в екстремістській організації". Обидва затримані заперечують висунуті їм обвинувачення.

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Доповнення

Констянтин Габов - відеожурналіст та оператор працював на кілька організацій, включаючи інформагентство Reuters. За версією слідства, Карелін співпрацював із ФБК, який у рф оголошений "екстремістською організацією", та командою Навального.

Інший затриманий - Сергій Карелін - має подвійне громадянство - рф та Ізраїлю, був затриманий у п’ятницю ввечері у Мурманській області. Чоловік працював у низці видань, зокрема і в AP.  За версією російського слідства, Карелін знімав відеоролики для Ютуб-каналу "Навальний LIVE".

Нагадаємо

У російському єкатеринбурзі заарештували жінку, яка має громадянство рф і США, за підозрою у державній зраді через збір коштів для ЗСУ.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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