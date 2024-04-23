В россии задержали по подозрению во взяточничестве заместителя Шойгу: кто такой Тимур Иванов, и чем он занимался в Минобороны рф

В россии задержали заместителя министра обороны Шойгу, которого обвиняют во взяточничестве. Речь идет о Тимуре Иванове, который отвечал за строительство. В частности, участвовал в создании главного храма вооруженных сил рф парка "Патриот", космодрома "Восточный", а после полномасштабного вторжения в Украину - в проектах рф в оккупированном Мариуполе. Об аресте сообщает Следственный комитет рф, передает УНН.

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК рф (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны рф Иванов Тимур Вадимович. Проводятся необходимые следственные действия. - написали в телеграм-канале СК.

Детали

В коротком сообщении Следственного комитета в Telegram говорится о том, что Тимура Иванова взяли под стражу и по его делу продолжается расследование.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитируют российские информационные агентства, заявил, что отчет о задержании Иванова уже был представлен президенту Владимиру путину. По его словам, министр обороны Сергей Шойгу был проинформирован заранее о его задержании.

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Справочно

Журнал Forbes назвал специалиста по кибернетике и атомной промышленности Тимура Иванова одним из самых богатых людей в российских силовых структурах.

В 2022 году команда умершего российского оппозиционера Навального нашла у Иванова недвижимое имущество в москве, Подмосковье и Тверской области. Согласно расследованию, их строительство и ремонт оплачивали подрядчики Минобороны.

По данным СМИ Иванов руководил процессом строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов российского военного ведомства и военной ипотеки. Среди прочего, он отвечал и за "восстановление" оккупированного россиянами Мариуполя.

Кроме того, в его подведомственности были вопросы жилищного и медицинского обеспечения Вооруженных сил России, управления имуществом и расквартирования войск.

Иванов заступил на должность в мае 2016 года. До этого он был заместителем председателя губернатора Московской области, а затем гендиректором АО "Оборонстрой".