В России умер глава госэкспертизы Минобороны России

В России умер глава управления госэкспертизы Минобороны РФ Магомед Хандаев, его похоронят в Шамильском районе Дагестана, сообщили российские медиа, передает УНН.

Детали

"Магомед Хандаев умер, его похоронят в селе Гента", - сообщили в пресс-службе администрации.

С 2006 по 2009 год Хандаев был заместителем командующего войсками Сибирского военного округа по расквартированию и обустройству войск. С 2012 по февраль 2013-го занимал должность вице-президента госкорпорации "Олимпстрой".

С 2013 по 2016 год был заместителем руководителя "Роскордона". С апреля 2016 года по сентябрь 2017-го был заместителем командующего войсками Южного военного округа по строительству и расквартированию войск.

С 2018 по 2022 год занимал должность генерального директора Управления заказчика капитального строительства Минобороны, а с июня 2022 года по июнь прошлого года - гендиректора Главного управления специального строительства.

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