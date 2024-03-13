Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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В россии умер очередной топ-менеджер: в 53 года скончался вице-президент лукойла
Еще один вице-президент "лукойла" виталий робертус скоропостижно скончался в возрасте 53 лет. Он пополнил череду загадочных смертей топ-менеджеров российских энергетических компаний с начала войны в Украине.
В Беларуси объявили неделю резервистов: количество военных сборов увеличилось
Беларусь объявила неделю сборов резервистов, причем более 200 резервистов уже направлены в такие воинские части, как механизированные бригады и полки связи, что свидетельствует об усилении военной активности.
Удар рф по Волчанску: предварительно, один человек пострадал
Один человек получил ранения в результате вражеского авиаудара, который разрушил жилые дома и магазин в Волчанске.
Во время отопительного сезона в Украине значительно возросло потребление электроэнергии - Минэнерго
Украинская промышленность увеличила потребление электроэнергии во время отопительного сезона на 23% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует об успешной ремонтной кампании и стабильном энергоснабжении.
Полицейские на Львовщине разоблачили схему сбыта наркотиков в исправительной колонии и изъяли каннабиса на 10 млн грн
Во Львовской области полиция разоблачила схему незаконного оборота наркотиков, действовавшую из исправительной колонии, изъяв каннабис на 10 миллионов гривен и задержав всех членов преступной группировки.
Коррозия металлических элементов и образование минеральных отложений: эксперт о причинах разрушения тоннеля "синей ветки" метро
Коррозия металлических элементов и образование минеральных отложений свидетельствуют о долговременных процессах, которые привели к разрушению тоннеля синей ветки Киевского метрополитена. Своевременное выявление негативных процессов и принятие соответствующих мер помогли бы избежать аварийной ситуации.
"Налог на трусость": Стефанчук высказался о привязке бронирования к уровню доходов
Председатель Верховной Рады допускает возможность изменения системы мобилизационной брони, чтобы она зависела от уровня дохода человека, но скептически относится к этой идее в историческом аспекте.
По Украине рекомендовали подготовить места массового отдыха на воде, в 7 областях продолжают запрет
Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций продлила запрет на посещение мест массового отдыха на водных объектах в нескольких областях Украины из-за военного положения.
рф не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если ее пригласят – захарова
россия отказывается от участия в предложенной мирной конференции по Украине в Швейцарии, ссылаясь на проукраинскую позицию Швейцарии и поддержку антироссийских санкций.
Вторая фаза "турне": в легионе "Свобода России" об анонсированных ударах по военных целях в белгороде и курске
Легион "Свобода России" объявил удары по военным объектам в белгородской и курской областях вторым этапом своего "предвыборного турне", направленного на демилитаризацию приграничных районов, откуда ведутся обстрелы украинских городов.