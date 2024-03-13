В россии умер очередной топ-менеджер: в 53 года скончался вице-президент лукойла

Вице-президент "лукойла" виталий робертус скоропостижно скончался на 54 году жизни. Об этом стало известно сегодня из сообщения компании, передает УНН.

Детали

13 марта лукойл сообщил о смерти вице-президента компании виталия робертуса. Точная причина смерти не указывается. Известно, что робертусу было 53 года, он активно занимался авиамоделированием, был председателем одного из клубов.

робертус начал работать в "лукойле" сразу после окончания института в должности экономиста. С тех пор 30 лет работал только там.

Напомним

В октябре 2023 года "лукойл" сообщил о смерти председателя совета директоров владимира некрасова, которому было 66 лет. А в начале августа 2022 года из окна больницы выпал вице-президент "лукойла" равиль маганов. В мае 2022 года в подмосковье умер бывший топ-менеджера "лукойла" александр субботин, вероятно во время антипохмельного сеанса с участием шамана.

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Череда загадочных смертей касается и других крупнейших энергетических компаний рф. По подсчетам западных СМИ, с начала войны в Украине количество смертей топ-менеджеров российской энергетической отрасли исчисляется десятками.

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