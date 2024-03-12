В нижегородской области после атаки дронами остановлена крупнейшая установка "лукойла" - СМИ

Крупнейшая первичная установка по переработке нефти на нефтеперерабатывающем заводе лукойла в нижегородской области остановлена после пожара из-за атаки беспилотников. Как пишет УНН, об этом сообщает Reuters и ряд росСМИ со ссылкой на источники.

Детали

Как сообщает Reuters, речь идет об установке АВТ-6 на НПЗ "лукойл-нижегороднефтеоргсинтез". Мощность АВТ-6, по информации агентства, обеспечивает около 53% от переработки всего НПЗ. Предприятие отказалось от комментариев.

Напомним

российские власти сообщили, что в результате атаки беспилотниками объекта топливно-энергетического комплекса в кстовской промзоне загорелась одна из установок по переработке нефти.

В ночь на 12 марта как минимум в 9 российских регионов были замечены украинские беспилотники. О беспилотниках сообщалось в белгородской, воронежской, курской, московской, орловской, тульской, а также ленинградской и брянской областях.

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