В нижегородской области после атаки дронами остановлена крупнейшая установка "лукойла" - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  38376 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  122197 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  113959 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114134 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105261 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  189028 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177765 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

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Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

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В нижегородской области после атаки дронами остановлена крупнейшая установка "лукойла" - СМИ

После пожара, вызванного атакой беспилотника, была остановлена крупная установка по переработке нефти на НПЗ компании "лукойл" в нижегородской области, составляющая 53% от общей мощности завода.

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В нижегородской области после атаки дронами остановлена крупнейшая установка "лукойла" - СМИ

Секретные документы и Байден: президент США заявил, что у него «хорошая память» и не хранит документы с грифом "секретно"

Президент Джо Байден неоднократно заявлял, что не собирался хранить секретные документы после ухода с поста вице-президента, и в отчете специального прокурора признается, что Байден "точно" помнит, но при этом отказывается выдвигать против него обвинения.

Новости Мира •   •  10087 просмотра
Секретные документы и Байден: президент США заявил, что у него «хорошая память» и не хранит документы с грифом "секретно"

Бои в Белгородской области: в ГУР проверяют информацию о вероятном сбитии российского Су-27

Главное управление разведки Минобороны сейчас проверяет информацию о вероятном сбитии российского истребителя Су-27 над Белгородской областью.

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Бои в Белгородской области: в ГУР проверяют информацию о вероятном сбитии российского Су-27

Зеленский считает, что путин может попытаться провести сухопутную операцию в странах Балтии или Молдове

Зеленский считает, что путин может начать наземную операцию в неядерных странах, таких как Молдова или страны Балтии, чтобы дестабилизировать их и усилить свои позиции на переговорах.

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Зеленский считает, что путин может попытаться провести сухопутную операцию в странах Балтии или Молдове

На Ивано-Франковщине легковушка столкнулась с рейсовым автобусом, есть погибшие и пострадавшие

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса возле села Тязив в Ивано-Франковской области.

Общество •   •  11883 просмотра
На Ивано-Франковщине легковушка столкнулась с рейсовым автобусом, есть погибшие и пострадавшие

Юсов о возможных терактах в рф: "Один из сценариев, который всегда лежит в кремле на столе"

Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины, отметил, что российские спецслужбы неоднократно прибегали к провокациям и терактам против собственного гражданского населения, предполагая, что угроза терактов в москве может быть сценарием, срежиссированным самим кремлем.

Война •   •  12335 просмотра
Юсов о возможных терактах в рф: "Один из сценариев, который всегда лежит в кремле на столе"

COVID-19 окончательно переходит в разряд сезонных заболеваний - Кузин

По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, несмотря на недостижение рекомендованного ВОЗ уровня вакцинации, COVID-19 становится сезонным заболеванием в Украине, с ожидаемыми ежегодными вспышками осенью и зимой.

Общество •   •  11835 просмотра
COVID-19 окончательно переходит в разряд сезонных заболеваний - Кузин

То, что происходит на белгородщине и курщине, является прямым следствием российской агрессии - Юсов

Представитель ГУР Юсов прокомментировал прорыв российских добровольцев в рф, указав, что продолжается совместная операция на нескольких направлениях, и она достаточно успешна.

Война •   •  13845 просмотра
То, что происходит на белгородщине и курщине, является прямым следствием российской агрессии - Юсов

"Дайте нам оружие, и мы сделаем свою работу": посол Украины призвал передать Киеву ракеты TAURUS

Посол Украины в Германии подчеркнул, что крылатые ракеты большой дальности TAURUS могут помочь Вооруженным силам Украины уничтожить российские склады боеприпасов и пути снабжения, что имеет решающее значение для победы Украины в войне.

Война •   •  12192 просмотра
"Дайте нам оружие, и мы сделаем свою работу": посол Украины призвал передать Киеву ракеты TAURUS

В беларуси начались учения под руководством инструкторов из рф

В беларуси начались учения под руководством российских инструкторов, в том числе наемников из ЧВК "вагнер", с целью проверки боеготовности воинских соединений и частей, но это не находит поддержки среди белорусских военнослужащих.

Новости Мира •   •  10485 просмотра
В беларуси начались учения под руководством инструкторов из рф