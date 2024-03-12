В рф заявили о массированной ночной атаке дронов: под ударами были нефтяной завод и нефтебаза

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
  •  58666 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  113127 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  112263 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  109084 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  112892 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
  •  104643 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  188688 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177676 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173419 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  270115 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

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В Хмельницкой области ночью сбили 4 "шахеда"

В Хмельницкой области ночью сбили 4 "шахеда"

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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  239597 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  240053 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
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8 марта 2024, 11:45  •  270115 просмотра

В рф заявили о массированной ночной атаке дронов: под ударами были нефтяной завод и нефтебаза

Массированные ночные атаки беспилотников поразили нефтяной завод и нефтебазу в российских регионах, вызвав пожары.

Война •   •  13402 просмотра
В рф заявили о массированной ночной атаке дронов: под ударами были нефтяной завод и нефтебаза

Ермак - Салливану: нужно скорейшее одобрение в Конгрессе США помощи Украине

Ермак обсудил с Салливаном насущные военные потребности Украины, подчеркнул важность одобрения Палатой представителей пакета помощи, поблагодарил Байдена за его решительную поддержку Украины в ежегодном обращении к Конгрессу.

Война •   •  13626 просмотра
Ермак - Салливану: нужно скорейшее одобрение в Конгрессе США помощи Украине

В Хмельницкой области ночью сбили 4 "шахеда"

Украинские силы противовоздушной обороны сбили 4 иранских беспилотника "Шахед" в Хмельницкой области во время воздушной тревоги прошлой ночью, жертв и материального ущерба не зафиксировано.

Война •   •  13855 просмотра
В Хмельницкой области ночью сбили 4 "шахеда"

Оккупанты за сутки обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковщины: два человека погибли, еще четверо ранены

За минувшие сутки российские войска атаковали около 15 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего двое жителей погибли, еще четверо получили ранения.

Война •   •  14229 просмотра
Оккупанты за сутки обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковщины: два человека погибли, еще четверо ранены

На Николаевщине ночью уничтожили 4 "шахеды", Очаков враг обстрелял артиллерией

12 марта украинские силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника Shahed в Николаевской области, а вражеская артиллерия неоднократно обстреливала Очаков и громаду, но без жертв.

Война •   •  13569 просмотра
На Николаевщине ночью уничтожили 4 "шахеды", Очаков враг обстрелял артиллерией

На Запорожье в результате атак рф погиб мужчина, еще один ранен

45-летний мужчина погиб и 60-летний получил ранения в результате вражеских обстрелов вблизи Новооленовки Запорожского района.

Война •   •  13564 просмотра
На Запорожье в результате атак рф погиб мужчина, еще один ранен

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

НАПК начало расследование относительно возможного конфликта интересов главы ФГВФЛ Светланы Рекрут, которая в 2022-2023 годах использовала для своих многочисленных зарубежных поездок автомобили, принадлежавшие банку, который находится в процессе ликвидации.

Криминал и ЧП •   •  58666 просмотра
Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

В Херсонской области россияне попали в учебное заведение и жилые кварталы, есть погибший и 3 раненых

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 13 частных домов, учебное заведение, хозяйственные постройки, еще один частный дом и автомобиль, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения.

Война •   •  15129 просмотра
В Херсонской области россияне попали в учебное заведение и жилые кварталы, есть погибший и 3 раненых

Силы обороны Юга: во время ночной дроновой атаки враг выпустил ракету по Одесской области, она уничтожена над морем

Российские войска совершили ночную атаку на юг Украины с помощью беспилотников-камикадзе "Шахед-131/136" и ракеты Х-59 с Черного моря, но украинская ПВО успешно перехватила и уничтожила цели.

Война •   •  15293 просмотра
Силы обороны Юга: во время ночной дроновой атаки враг выпустил ракету по Одесской области, она уничтожена над морем

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Компании, которые исправно платят налоги, все равно сталкиваются с фискальным давлением.

Экономика •   •  100641 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница