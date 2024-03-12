НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
В рф заявили о массированной ночной атаке дронов: под ударами были нефтяной завод и нефтебаза
Ермак - Салливану: нужно скорейшее одобрение в Конгрессе США помощи Украине
В Хмельницкой области ночью сбили 4 "шахеда"
Оккупанты за сутки обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковщины: два человека погибли, еще четверо ранены
На Николаевщине ночью уничтожили 4 "шахеды", Очаков враг обстрелял артиллерией
На Запорожье в результате атак рф погиб мужчина, еще один ранен
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"Эксклюзив
В Херсонской области россияне попали в учебное заведение и жилые кварталы, есть погибший и 3 раненых
Силы обороны Юга: во время ночной дроновой атаки враг выпустил ракету по Одесской области, она уничтожена над морем
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
Популярные
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
В небе над Украиной ночью уничтожено 17 из 22 "шахедов" - Генштаб
Воздушные силы информируют о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в двух областях
Премьер-министр Швеции: Европа должна убедить США сосредоточиться на войне россии против Украины
Публикации
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
В рф заявили о массированной ночной атаке дронов: под ударами были нефтяной завод и нефтебаза
Массированные ночные атаки беспилотников поразили нефтяной завод и нефтебазу в российских регионах, вызвав пожары.
Ермак - Салливану: нужно скорейшее одобрение в Конгрессе США помощи Украине
Ермак обсудил с Салливаном насущные военные потребности Украины, подчеркнул важность одобрения Палатой представителей пакета помощи, поблагодарил Байдена за его решительную поддержку Украины в ежегодном обращении к Конгрессу.
В Хмельницкой области ночью сбили 4 "шахеда"
Украинские силы противовоздушной обороны сбили 4 иранских беспилотника "Шахед" в Хмельницкой области во время воздушной тревоги прошлой ночью, жертв и материального ущерба не зафиксировано.
Оккупанты за сутки обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковщины: два человека погибли, еще четверо ранены
За минувшие сутки российские войска атаковали около 15 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего двое жителей погибли, еще четверо получили ранения.
На Николаевщине ночью уничтожили 4 "шахеды", Очаков враг обстрелял артиллерией
12 марта украинские силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника Shahed в Николаевской области, а вражеская артиллерия неоднократно обстреливала Очаков и громаду, но без жертв.
На Запорожье в результате атак рф погиб мужчина, еще один ранен
45-летний мужчина погиб и 60-летний получил ранения в результате вражеских обстрелов вблизи Новооленовки Запорожского района.
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
НАПК начало расследование относительно возможного конфликта интересов главы ФГВФЛ Светланы Рекрут, которая в 2022-2023 годах использовала для своих многочисленных зарубежных поездок автомобили, принадлежавшие банку, который находится в процессе ликвидации.
В Херсонской области россияне попали в учебное заведение и жилые кварталы, есть погибший и 3 раненых
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 13 частных домов, учебное заведение, хозяйственные постройки, еще один частный дом и автомобиль, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения.
Силы обороны Юга: во время ночной дроновой атаки враг выпустил ракету по Одесской области, она уничтожена над морем
Российские войска совершили ночную атаку на юг Украины с помощью беспилотников-камикадзе "Шахед-131/136" и ракеты Х-59 с Черного моря, но украинская ПВО успешно перехватила и уничтожила цели.
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
Компании, которые исправно платят налоги, все равно сталкиваются с фискальным давлением.