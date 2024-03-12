В рф заявили о массированной ночной атаке дронов: под ударами были нефтяной завод и нефтебаза

В ночь на вторник власти сразу семи российских регионов сообщили об атаках дронов. В двух регионах - орловской и нижегородской областях - удары пришлись на нефтяной завод и нефтебазу, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Утром министерство обороны рф заявило, что в течение ночи российские ПВО "уничтожили и перехватили" над российскими регионами 25 украинских беспилотников "самолетного типа". В сообщении российского военного ведомства говорится о том, что над белгородской областью уничтожили семь дронов, над курской - 11, над московской и орловской - по два, а в брянской, ленинградской и тульской областях - по одному.

Губернаторы орловской и нижегородской областей подтвердили, что в результате попаданий дронов начались пожары на расположенных там предприятиях топливно-энергетического комплекса.

При этом министерство обороны не упоминает удар по НПЗ в нижегородской области.

Губернатор орловской области рф андрей кличков заявил, что атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. Возник пожар.

Губернатор нижегородской области глеб никитин подтвердил данные о ударе беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в кстове.

"Утром на кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса, была осуществлена атака беспилотных летательных аппаратов", - заявил никитин.

В результате удара произошел пожар на одной из установок по переработке нефти.

Атака беспилотника на российскую нефтебазу вызвала пожар