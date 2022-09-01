Глава совета директоров "Лукойла" в москве выпал из окна и погиб - росСМИ

Детали

Как отмечается, 67-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, его тело обнаружил медицинский персонал. Причины случившегося пока не установлены, в больнице работает полиция.

Маганов проходил лечение в отделении на шестом этаже. Официальное подтверждение информации о гибели главы совета директоров "Лукойла" пока не поступало.

В нефтяной компании Маганов работал с 1993 года. В 2006-м он вступил в должность первого вице-президента, в 2020 году стал главой совета директоров "Лукойл".

Дополнение

Вечером 20 августа дочь публициста и одного из идеологов "русского мира" Александра Дугина погибла во время детонации самодельного взрывного устройства, которое находилось в автомобиле.