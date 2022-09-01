Глава совета директоров "Лукойла" в москве выпал из окна и погиб - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В москве погиб глава совета директоров одной из крупнейших российских нефтяных компаний «Лукойл» Равиль Маганов. Он выпал из окна шестого этажа центральной клинической больницы по улице Маршала Тимошенко. Об этом сообщает ряд российских СМИ, информирует УНН.
Детали
Как отмечается, 67-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, его тело обнаружил медицинский персонал. Причины случившегося пока не установлены, в больнице работает полиция.
Маганов проходил лечение в отделении на шестом этаже. Официальное подтверждение информации о гибели главы совета директоров "Лукойла" пока не поступало.
В нефтяной компании Маганов работал с 1993 года. В 2006-м он вступил в должность первого вице-президента, в 2020 году стал главой совета директоров "Лукойл".
Дополнение
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