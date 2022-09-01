Голова ради директорів "Лукойлу" у москві випав із вікна та загинув - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У москві загинув голова ради директорів однієї з найбільших російських нафтових компаній «Лукойл» Равіль Маганов. Він випав із вікна шостого поверху центральної клінічної лікарні на вулиці Маршала Тимошенко. Про це повідомляє низка російських ЗМІ, інформує УНН.
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Як зазначається, 67-річний чоловік від отриманих травм помер на місці, його тіло виявив медичний персонал. Причини того, що сталося, поки не встановлено, у лікарні працює поліція.
Маганов проходив лікування у відділенні на шостому поверсі. Офіційне підтвердження інформації про загибель голови ради директорів "Лукойлу" поки що не надходило.
У нафтовій компанії Маганов працював із 1993 року. 2006-го він вступив на посаду першого віце-президента, 2020 року став головою ради директорів "Лукойла".
Доповнення
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