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Голова ради директорів "Лукойлу" у москві випав із вікна та загинув - росЗМІ

Київ • УНН

 • 278613 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. У москві загинув голова ради директорів однієї з найбільших російських нафтових компаній «Лукойл» Равіль Маганов. Він випав із вікна шостого поверху центральної клінічної лікарні на вулиці Маршала Тимошенко. Про це повідомляє низка російських ЗМІ, інформує УНН.

Голова ради директорів "Лукойлу" у москві випав із вікна та загинув - росЗМІ

Деталі

Як зазначається, 67-річний чоловік від отриманих травм помер на місці, його тіло виявив медичний персонал. Причини того, що сталося, поки не встановлено, у лікарні працює поліція.

Маганов проходив лікування у відділенні на шостому поверсі. Офіційне підтвердження інформації про загибель голови ради директорів "Лукойлу" поки що не надходило.

У нафтовій компанії Маганов працював із 1993 року. 2006-го він вступив на посаду першого віце-президента, 2020 року став головою ради директорів "Лукойла". 

Доповнення 

Ввечері 20 серпня дочка публіциста і одного з ідеологів "російського світу" олександра дугіна загинула під час детонації саморобного вибухового пристрою, який знаходився в автомобілі.

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