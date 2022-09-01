Голова ради директорів "Лукойлу" у москві випав із вікна та загинув - росЗМІ

Деталі

Як зазначається, 67-річний чоловік від отриманих травм помер на місці, його тіло виявив медичний персонал. Причини того, що сталося, поки не встановлено, у лікарні працює поліція.

Маганов проходив лікування у відділенні на шостому поверсі. Офіційне підтвердження інформації про загибель голови ради директорів "Лукойлу" поки що не надходило.

У нафтовій компанії Маганов працював із 1993 року. 2006-го він вступив на посаду першого віце-президента, 2020 року став головою ради директорів "Лукойла".

Доповнення

Ввечері 20 серпня дочка публіциста і одного з ідеологів "російського світу" олександра дугіна загинула під час детонації саморобного вибухового пристрою, який знаходився в автомобілі.