В России продлили запрет на экспорт бензина до октября 2025 года

Под запретом вывоз бензина за границу для всех российских экспортеров, согласно новому решению правительства РФ. Объявлен новый период действия запрета. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

С 1 сентября по 31 октября 2025 года включительно - на этот период будет продлен запрет на вывоз бензина за границу для всех российских экспортеров. Запрет будет полным: будет касаться производителей и ритейлеров.

Также появилось объяснение, согласно которому соответствующее решение "направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке". Так объяснили в кабмине страны-агрессора.

Напомним

УНН передавал, что в регионах РФ углубляется топливный кризис, что приводит к ограничениям продажи бензина в регионах. Власти России срочно закупают топливо в Беларуси для удовлетворения спроса.

Во многих российских городах и регионах после ударов украинских дронов на заправках наблюдается дефицит топлива, а основные НПЗ перестают работать, их работа практически парализована.