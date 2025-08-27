В России продлили запрет на экспорт бензина до октября 2025 года

$41.400.03
48.270.21
ukenru
17:11 • 1928 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
15:38 • 11814 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
12:47 • 72305 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 51609 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 26610 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 48127 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 41440 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 43334 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 104813 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 108743 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.1м/с
62%
753мм
Популярные новости
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 90142 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 55288 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 54810 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36 • 44361 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет15:01 • 23152 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки15:18 • 22950 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет15:01 • 23590 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать12:47 • 72305 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 104813 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 96144 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Петер Сийярто
Рустем Умеров
Федор Вениславский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto15:52 • 14827 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36 • 44957 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 55423 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 55870 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 90701 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Ми-8
Дія (сервис)
SpaceX Starship
Financial Times

В России продлили запрет на экспорт бензина до октября 2025 года

Киев • УНН

 • 168 просмотра

До 31 октября 2025 года и для всех экспортеров, - такое условие объявило правительство РФ в рамках нового решения о запрете на экспорт бензина. В Москве пояснили, что это для «поддержания стабильности внутреннего топливного рынка РФ».

В России продлили запрет на экспорт бензина до октября 2025 года

Под запретом вывоз бензина за границу для всех российских экспортеров, согласно новому решению правительства РФ. Объявлен новый период действия запрета. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

С 1 сентября по 31 октября 2025 года включительно - на этот период будет продлен запрет на вывоз бензина за границу для всех российских экспортеров. Запрет будет полным: будет касаться производителей и ритейлеров.

Также появилось объяснение, согласно которому соответствующее решение "направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке". Так объяснили в кабмине страны-агрессора. 

Напомним

УНН передавал, что в регионах РФ углубляется топливный кризис, что приводит к ограничениям продажи бензина в регионах. Власти России срочно закупают топливо в Беларуси для удовлетворения спроса.

Во многих российских городах и регионах после ударов украинских дронов на заправках наблюдается дефицит топлива, а основные НПЗ перестают работать, их работа практически парализована.

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
Беларусь