В росії продовжили заборону на експорт бензину до жовтня 2025 року

Під забороною вивезення бензину за кордон для всіх російських експортерів, згідно з новим рішенням уряду рф. Оголошено новий період дії заборони. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

З 1 вересня по 31 жовтня 2025 року включно - на цей період буде продовжена заборона на вивезення бензину за кордон для всіх російських експортерів. Заборона буде повною: стосуватиметься виробників і рітейлерів.

Також з'явилось пояснення, згідно з яким відповідне рішення "спрямовано на підтримку стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку". Так пояснили в кабміні країни-агресора.

Нагадаємо

УНН передавав, що у регіонах рф поглиблюється паливна криза, що призводить до обмежень продажу бензину в регіонах. Влада росії терміново закуповує пальне у білорусі для задоволення попиту.

У багатьох російських містах та регіонах після ударів українських дронів на заправках спостерігається дефіцит палива, а основні НПЗ перестають працювати, їх робота практично паралізована.