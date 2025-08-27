В росії продовжили заборону на експорт бензину до жовтня 2025 року
Київ • УНН
До 31 жовтня 2025 та для всіх експортерів, - таку умову оголосив уряд рф, у рамках нового рішення про заборону на експорт бензину. У москві пояснили, що це для "підтримки стабільності внутрішнього паливного ринку рф".
Під забороною вивезення бензину за кордон для всіх російських експортерів, згідно з новим рішенням уряду рф. Оголошено новий період дії заборони. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
З 1 вересня по 31 жовтня 2025 року включно - на цей період буде продовжена заборона на вивезення бензину за кордон для всіх російських експортерів. Заборона буде повною: стосуватиметься виробників і рітейлерів.
Також з'явилось пояснення, згідно з яким відповідне рішення "спрямовано на підтримку стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку". Так пояснили в кабміні країни-агресора.
Нагадаємо
УНН передавав, що у регіонах рф поглиблюється паливна криза, що призводить до обмежень продажу бензину в регіонах. Влада росії терміново закуповує пальне у білорусі для задоволення попиту.
У багатьох російських містах та регіонах після ударів українських дронів на заправках спостерігається дефіцит палива, а основні НПЗ перестають працювати, їх робота практично паралізована.