В росії продовжили заборону на експорт бензину до жовтня 2025 року

Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
15:38 • 11370 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
12:47 • 70656 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 50707 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
12:09 • 25782 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 47442 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 41077 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 43140 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 104019 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 107769 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 89292 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 95393 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 54401 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 53882 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків12:36 • 43437 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки15:18 • 22108 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде15:01 • 22707 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати12:47 • 70604 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 95765 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 103987 перегляди
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto15:52 • 14358 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків12:36 • 43744 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 54193 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 54695 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 89574 перегляди
В росії продовжили заборону на експорт бензину до жовтня 2025 року

Київ • УНН

 • 60 перегляди

До 31 жовтня 2025 та для всіх експортерів, - таку умову оголосив уряд рф, у рамках нового рішення про заборону на експорт бензину. У москві пояснили, що це для "підтримки стабільності внутрішнього паливного ринку рф".

В росії продовжили заборону на експорт бензину до жовтня 2025 року

Під забороною вивезення бензину за кордон для всіх російських експортерів, згідно з новим рішенням уряду рф. Оголошено новий період дії заборони. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

З 1 вересня по 31 жовтня 2025 року включно - на цей період буде продовжена заборона на вивезення бензину за кордон для всіх російських експортерів. Заборона буде повною: стосуватиметься виробників і рітейлерів.

Також з'явилось пояснення, згідно з яким відповідне рішення "спрямовано на підтримку стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку". Так пояснили в кабміні країни-агресора. 

Нагадаємо

УНН передавав, що у регіонах рф поглиблюється паливна криза, що призводить до обмежень продажу бензину в регіонах. Влада росії терміново закуповує пальне у білорусі для задоволення попиту.

У багатьох російських містах та регіонах після ударів українських дронів на заправках спостерігається дефіцит палива, а основні НПЗ перестають працювати, їх робота практично паралізована.

Ігор Тележніков

ЕкономікаНовини Світу
Білорусь