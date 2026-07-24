$44.810.0451.060.01
ukenru
13:49 • 1698 просмотра
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне во вторник - СМИ
12:59 • 7216 просмотра
рф делает с Черным морем и продбезопасностью то же самое, что Иран сделал с Ормузским проливом - Сибига
12:06 • 11810 просмотра
Удар по полигону в Киевской области: известно о 10 погибших и около сотни раненых
Эксклюзив
24 июля, 08:18 • 17497 просмотра
Склады и места скопления врага: эксперт объяснил потребность военных в ракетах малой дальности
24 июля, 08:15 • 36235 просмотра
Зеленский подтвердил поражение военного предприятия в российском кирове и не толькоVideo
24 июля, 07:41 • 27784 просмотра
Китай получает от россии боевой опыт и технологии для войны с Тайванем - The Economist
24 июля, 06:35 • 28066 просмотра
Зеленский планирует визит в США 28 июля, в работе встреча с Трампом - СМИ
24 июля, 05:42 • 28077 просмотра
Зеленский рассказал, когда наступил переломный момент в отношениях с Трампом
24 июля, 04:36 • 19637 просмотра
После атаки БПЛА под санкт-петербургом приостановили работу два логистических центра Wildberries – ASTRAVideo
23 июля, 22:16 • 17010 просмотра
Большинство поляков поддержали лишение Зеленского ордена, но поддерживают сотрудничество с Украиной – опрос
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2.5м/с
45%
743мм
Популярные новости
Силы обороны Украины поразили стоянку военных автоцистерн оккупантов в Луганске – АТЕШ24 июля, 04:44 • 30157 просмотра
Пограничники сорвали масштабный прорыв танков рф на Добропольском направленииVideo08:46 • 14844 просмотра
Киевщина утром подверглась атаке рф дронами, есть последствия в двух районах - ОВА09:27 • 20487 просмотра
Игнат напомнил о запрете массовых мероприятий в Вооруженных силах из-за ситуации с безопасностью12:24 • 6398 просмотра
Интервью Зеленского блогерше Лори Лумер - Офис Президента поблагодарил Трампа12:42 • 4508 просмотра
публикации
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 44406 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 46993 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 61337 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 115853 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 107738 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юрий Игнат
Андрей Сибига
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Донецкая область
Славянск
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 45625 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 49691 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 85497 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 75071 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 85299 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
YouTube
Отопление
Техника
Эль-Паис

В России овощная корзина дорожает в двенадцать раз быстрее официальной инфляции - разведка

Киев • УНН

 • 1432 просмотра

С декабря 2025 по июнь 2026 цены на базовый набор овощей в РФ выросли на 56%, что в 12 раз превышает официальную инфляцию. Дороже всего овощи стоят на Чукотке, а рекордное подорожание зафиксировано в Самарской области.

В России овощная корзина дорожает в двенадцать раз быстрее официальной инфляции - разведка

За полгода, с декабря 2025-го по июнь 2026-го, стоимость базовой овощной корзины в регионах РФ выросла на 56%. Как сообщили в Службе внешней разведки, даже в Москве и Санкт-Петербурге, которые традиционно считаются витринами благополучия РФ, цены росли ощутимо, передает УНН.

Показательно, что сам термин, которым в РФ обозначают этот набор продуктов, происходит от борща, блюда, которое весь мир признает украинским, и которое РФ годами пытается присвоить себе даже на уровне кулинарной терминологии. Теперь та же страна, претендующая на чужое культурное достояние, не способна обеспечить собственных граждан дешевой капустой и свеклой для этого блюда. Для сравнения, официальная инфляция в стране за этот же период составила лишь 4,64%. То есть цены на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук росли в 12 раз быстрее, чем все остальные товары и услуги вместе взятые 

- говорится в сообщении.

Как сообщили в разведке, дороже всего овощи стоят на Чукотке. В июне корзина там обошлась в 1675 рублей, это в 5 раз дороже среднего показателя по стране. Ненамного лучше ситуация в Якутии, где корзина стоила 681 рубль, и на Камчатке с ее 629 рублями.

Если смотреть на отдельные продукты, больше всего за полгода подорожала капуста, с 34 до 58 рублей за килограмм, то есть на 70%. Почти так же выросла в цене картошка, с 43 до 73 рублей, плюс 69%. Морковь подорожала на 52%, лук на 49%, а свекла на 42%. В целом же корзина из картофеля, капусты, лука, свеклы и моркови в среднем по РФ подорожала с 205 до 320 рублей.

Абсолютным рекордсменом по темпам подорожания стала Самарская область, где корзина выросла в цене на 97%, с 159 до 312 рублей. Следом идут Московская область с приростом 93%, Брянская область с 92%, Марий Эл с 89%, Ульяновская область с 86% и Пензенская с 84%. Это не какие-то депрессивные окраины, а регионы в центральной части страны, включая область вокруг самой Москвы.

Даже в Москве и Санкт-Петербурге, которые традиционно считаются витринами благополучия РФ, цены росли ощутимо. В Москве корзина подорожала на 76%, с 211 до 370 рублей. В Петербурге рост составил 64%. В июле тенденция не изменилась. По данным еженедельного мониторинга Росстата, с начала месяца свекла подорожала еще на 4,8%, капуста на 3,1%, картофель на 2,8% 

- резюмировали в разведке.

В рф предлагают сертификаты на лекарства на фоне роста цен и дефицита препаратов - разведка08.11.25, 22:15 • 13117 просмотров

Антонина Туманова

Экономика
российская пропаганда
Брянская область