За полгода, с декабря 2025-го по июнь 2026-го, стоимость базовой овощной корзины в регионах РФ выросла на 56%. Как сообщили в Службе внешней разведки, даже в Москве и Санкт-Петербурге, которые традиционно считаются витринами благополучия РФ, цены росли ощутимо, передает УНН.

Показательно, что сам термин, которым в РФ обозначают этот набор продуктов, происходит от борща, блюда, которое весь мир признает украинским, и которое РФ годами пытается присвоить себе даже на уровне кулинарной терминологии. Теперь та же страна, претендующая на чужое культурное достояние, не способна обеспечить собственных граждан дешевой капустой и свеклой для этого блюда. Для сравнения, официальная инфляция в стране за этот же период составила лишь 4,64%. То есть цены на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук росли в 12 раз быстрее, чем все остальные товары и услуги вместе взятые - говорится в сообщении.

Как сообщили в разведке, дороже всего овощи стоят на Чукотке. В июне корзина там обошлась в 1675 рублей, это в 5 раз дороже среднего показателя по стране. Ненамного лучше ситуация в Якутии, где корзина стоила 681 рубль, и на Камчатке с ее 629 рублями.

Если смотреть на отдельные продукты, больше всего за полгода подорожала капуста, с 34 до 58 рублей за килограмм, то есть на 70%. Почти так же выросла в цене картошка, с 43 до 73 рублей, плюс 69%. Морковь подорожала на 52%, лук на 49%, а свекла на 42%. В целом же корзина из картофеля, капусты, лука, свеклы и моркови в среднем по РФ подорожала с 205 до 320 рублей.

Абсолютным рекордсменом по темпам подорожания стала Самарская область, где корзина выросла в цене на 97%, с 159 до 312 рублей. Следом идут Московская область с приростом 93%, Брянская область с 92%, Марий Эл с 89%, Ульяновская область с 86% и Пензенская с 84%. Это не какие-то депрессивные окраины, а регионы в центральной части страны, включая область вокруг самой Москвы.

Даже в Москве и Санкт-Петербурге, которые традиционно считаются витринами благополучия РФ, цены росли ощутимо. В Москве корзина подорожала на 76%, с 211 до 370 рублей. В Петербурге рост составил 64%. В июле тенденция не изменилась. По данным еженедельного мониторинга Росстата, с начала месяца свекла подорожала еще на 4,8%, капуста на 3,1%, картофель на 2,8% - резюмировали в разведке.

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