В россии ночью два БПЛА упали на территорию военного аэродрома - росСМИ

В ночь на 10 января во время атаки на саратовскую область рф два дрона упали на территорию военного аэродрома в энгельсе. Об этом пишет ASTRA со ссылкой на свои источники, информирует УНН.

Детали

В минобороны рф заявили, что ночью над регионом был сбит БПЛА. Впрочем, по данным ASTRA, беспилотников было 2, они были сбиты и упали на территорию военного аэродрома "Энгельс 2". О последствиях неизвестно.

Дополнение

Как отмечается, по состоянию на 2021 год авиабаза Энгельс - единственная в рф, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160. С февраля 2022 года базу используют для масштабных авиаударов по Украине. 26 декабря 2022 года после атаки на аэродром погибло трое российских военнослужащих.