В россии ночью два БПЛА упали на территорию военного аэродрома - росСМИ
Киев • УНН
Два беспилотника упали на российском военном аэродроме в энгельсе.
В ночь на 10 января во время атаки на саратовскую область рф два дрона упали на территорию военного аэродрома в энгельсе. Об этом пишет ASTRA со ссылкой на свои источники, информирует УНН.
Детали
В минобороны рф заявили, что ночью над регионом был сбит БПЛА. Впрочем, по данным ASTRA, беспилотников было 2, они были сбиты и упали на территорию военного аэродрома "Энгельс 2". О последствиях неизвестно.
Дополнение
Как отмечается, по состоянию на 2021 год авиабаза Энгельс - единственная в рф, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160. С февраля 2022 года базу используют для масштабных авиаударов по Украине. 26 декабря 2022 года после атаки на аэродром погибло трое российских военнослужащих.
В россии ночью два БПЛА упали на территорию военного аэродрома - росСМИ
Два беспилотника упали на российском военном аэродроме в энгельсе.
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